En 2018 Facundo Jones Huala fue extraditado a Chile donde la fiscalía de ese país pidió una condena de 15 años. Tras ser condenado a 9 años de prisión, Jones Huala permanece detenido en la cárcel de Temuco, donde solicitó su libertad condicional y se la denegaron. Ahora el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, pidió nuevamente por su libertad condicional.

Al respecto, el empresario y conductor hizo un posteo en sus redes sociales y dijo: "No puedo creer que este Gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas".