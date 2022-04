Flavio Marani es el dueño de una empresa que produce fundas para celulares y herrajes de carpintería. Acutualmente tiene nueve empleados y busca expandirse pero asegura que no consigue trabajadores para su fábrica de la provincia de Córdoba.

"Necesito gente que tenga ganas de trabajar y no consigo; es un desafío día a día. Hoy debería estar incorporando cuatro empleados más. Trabajo 24 horas de lunes a viernes, tengo muchos pedidos y hay un turno para la funda de celulares que tuve que cerrar", cuenta.

En contacto con Cadena 3, dijo: "Nos regimos bajo normativas de UOM; es un salario en blanco, que es más; si fuera por beneficio de la empresa me convendría tener tres turnos de 8 horas y tomamos la decisión de hacer dos de 12 horas para que los chicos se lleven tres horas y monedas extra por día, para que rinda un poco más, porque el sueldo básico de la UOM es un sueldo de hambre y ahí está el tema", detalló.

Guarderías en empresas: una normativa con muchos interrogantes en Comodoro

Según el mismo medio cordobés, el empresario comentó que muchos chicos se fueron de la firma a ser empleados de comercio porque los sueldos eran mejores y aunque les gustaría pagar más, si lo hace asegura que queda fuera del mercado por sus competidores.

"A mí me gustaría que hubiera algún tipo de beneficio para las micropymes y mejorar los sueldos de los empleados", confesó el empresario, quien contó lo que ocueeió xon un joven que entró a trabajar y era "buen operario". Dijo que la mujer le pidió si lo podía dejar en negro para que no pierda agunos beneficios y subsidios que recibían y con los que juntaban cerca de 80 mil pesos. "A mí me complica que no estén en blanco", detalló el dueño de la firma INDIMAR.