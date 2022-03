Tiene escoliosis y necesita más de un millón de pesos para poder operarse

Una joven de 16 años iba a operarse porque sufre de escoliosis pero a su papá lo despidieron del trabajo y la familia perdió la obra social. Brisa padece la enfermedad desde hace más de siete años y tiene menos de dos años para juntar un millón de pesos para la intervención.

Brisa Aranda tiene 16 años y padece de Escoliosis idopática Toracolumbar en progresión desde los 8. La chica hizo el pedido en sus redes sociales para intentar juntar 1.300.000 para comprar la prótesis y poder operarse.

“Estoy desesperada”, le dijo la joven a TN, haciendo alusión a que tiene dos años para juntar el dinero.

“Caí en depresión durante mucho tiempo. Cada vez que me decían que tenía que esperar me sentía muy mal porque sabía que mi cuerpo empeoraba. Tengo la espalda muy deformada, una joroba muy grande y me duele mucho. Hacerlo público me ayudó un montón”, relata.

Según detalla el canal de noticias, cuando despidieron al padre fueron a un abogado para analizar si había alguna manera legal de que alguien se haga cargo de la prótesis para Brisa, pero la pandemia frenó todo y quedó en stand by hasta hace unos meses.

La prótesis cuesta tres millones de pesos, pero el hospital les confirmó que se hará cargo de $1.700.000 y les pidió que consigan el resto. La familia, sin embargo, no puede afrontar el pago.

Por eso comenzaron a hacer rifas para juntar la plata, pero hasta hace unos días llevaban recién un 23% de lo que deberían recaudar.

Varios famosos, como Nazarena Velez, subieron historias a su Instagram y tras difundiendo el caso se logró juntar $450.000.

La situación de la joven se agravó notoriamente entre 2014 y 2019.

“Cada vez estoy más privada de hacer cosas que me gustan, como jugar al hockey o poder ir al gimnasio, o incluso algo tan normal como poder dormí. Los principales dolores son en la joroba y en la columna, me cuesta agacharme”, relata.

“Estoy sufriendo por dentro con cada día que pasa, mis costillas, mi cintura, mi espalda, no dan más”, escribió en un sentido texto que publicó junto a una imagen que compara la forma de su columna vertebral con el correr del tiempo.

A fines de 2023 a Brisa se le terminará el tiempo para operarse antes de que la escoliosis se agrave demasiado. En junio cumple 17 y le quedará solo un año para poder operarse. “A los 18 tengo que estar operada sí o sí, porque si no se complica mucho la operación”, explicó.

Brisa tiene en su Instagram un link de un cafecito para quien quiera apoyarla económicamente para que finalmente pueda operarse y empezar a aliviar sus dolores. También se le puede transferir dinero al siguiente CBU: 0140073103501862670503.

“Estoy desesperada, pienso en el tiempo todos los días”, reconoce, pero mantiene la esperanza a partir del dinero que va recaudando: “Tengo fe de que se puede conseguir la plata, sé que va a llevar meses, pero lo vamos a lograr”, anhela.