Tiene 17 años, es de Comodoro y la rompe en TikTok recomendando libros

A Carmela Vique desde los 12 años le apasiona la lectura. Comenzó a leer gracias a su padre, pero el año pasado, en plena pandemia, a través de TikTok una chica española recomendó el libro “Mañana te toca a ti”. Ella lo compró y le gustó, y decidió comenzar a compartir su pasión con otras personas, sin pensar que iba a alcanzar los 50 mil seguidores en menos un año y llegar a miles de personas con algunos de sus videos.

Carmela tiene 17 años, está en el último año de secundaria en el Colegio Patagónico Sol y es la booktoker de Comodoro Rivadavia, es decir, recomienda libros y lecturas a través de las redes sociales. Su cuenta carmela.books tiene más de 54 mil seguidores y cada día crece un poco.

El último jueves ella recibió en su casa del barrio Güemes a ADNSUR y contó de qué se trata este hobby. “Lo que hago básicamente es proporcionar a todos mis seguidores el contenido que leo: reseñas y sentimientos que tengo con los libros. Empecé en septiembre del 2020 con la cuarentena, porque estaba muy aburrida, y como no tengo amigas que leen quería sentir esa adrenalina de compartir tu hobby con alguien que sabe lo que se siente. Entonces cree el perfil de TikTok para llegar a más gente que leyera”.

Lo curioso es que antes de crear ese perfil Carmela no estaba en TikTok. Sin embargo, una vez que se sumergió no salió. Su primer video tuvo unas 3000 reproducciones y 1000 me gusta. Asegura que a ella lo sorprendió, no pensaba que tanto alcance iba a tener esa primera experiencia. A los dos días ya tenía 300 seguidores. Sin embargo, el gran salto se dio una semana después cuando subió un video que llegó a 1 millón de visitas; lo que muestra cómo cambiaron las dinámicas de llegar a la gente a través de las redes.

“Con ese video se fue todo…”, dice ella con una tímida sonrisa. “Era sobre los libros que se prohibieron en la historia. Como por ejemplo el Código Da Vinci que estuvo prohibido en el Vaticano, La Piedra Filosofal de Harry Potter que decía que tenía magia oscura. Hablé de eso porque me había llamado la atención y a la gente le gusto”.

Carmela asegura que luego de ese video aumentaron considerablemente las interacciones en su cuenta. Además hubo gente que la comenzó a seguir a diario, tanto en su TikTok como en Instagram, donde incluso la llegaron a saludar por su cumpleaños.

Una cosa que le llamó la atención fue que el día que se cortó el pelo, muchos de sus seguidores lo notaron; estaba empezando a tener su propia comunidad, aunque quizás no lo dimensiona en esa magnitud.

La joven todavía no sabe para dónde la llevará esta fiebre del TikTok. En principio quiere estudiar traductorado público una vez que termine la secundaria, pero aún no está segura si se irá enseguida o no; es muy familiera y admite que no está lista para irse a vivir sola.

Lo que sí sabe es que su carrera quizás puede servir para traducir libros, algo que le llama la atención y que se complementaría con este hobby. “Ojalá pueda llegar algo más, pero todavía no lo sé”, dice en una época en que miles de jóvenes ganan dinero y hacen de las redes un trabajo. “Tengo ganas de empezar más en Instagram a subir reseñas escritas” - continúa - “porque a veces es demasiado decir todo lo que pensás en un minuto. Pero todavía lo estoy viendo, y sobre Twitch me gusta la dinámica, he hecho videos con amigas de Buenos Aires que hacen lo mismo que yo pero con videos en vivo de 24 horas leyendo, que un montón de gente se suma y hacen un montón de bloques. Eso me gusta, me llama la atención, y me gustaría empezar hacerlo”.

Lo cierto es que Carmela ya se sumergió en este mundo de redes y letras, y al momento de elegir sus libros favoritos no duda: “El Fabricante de muñecas”, que trata sobre la segunda Guerra Mundial y mezcla ficción con realidad, y “Diario de Ana Frank", aquel primer libro que su papá le regaló y que la terminó metiendo en esa pasión que ahora quiere contagiar a sus hermanas Amparo (12) y Renata (10).

Es que como admite, nunca hubiera logrado meterse en las redes y la lectura si no hubiese visto a su padre leer. “Si mi papá no hubiera leído nunca, creo que nunca hubiera agarrado un libro. Es la verdad. Por suerte lo hice y ahora ellos están muy orgullosos”, dice feliz, la joven booktoker de Comodoro Rivadavia. Escuchala.