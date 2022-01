Tiene 11 años, está internada en Comodoro y necesita una derivación a un centro de alta complejidad

María Luz es una nena de once años que hace un mes está internada en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia por una encefalitis focal crónica en estudio. Su neurólogo solicitó una derivación a un centro de alta complejidad para que se evalúe una cirugía o un nuevo tratamiento. Sin embargo, para la obra social no se trata de una urgencia y su familia está desesperada

La pequeña "vive de hospital en hospital, lleva un año entero con convulsiones", reveló Alejandro Rojas, un usuario de Instagram que contó la historia de María Luz.

Ella estuvo internada en Buenos Aires desde marzo del año pasado y hace un mes la trasladaron a Comodoro. "María está a costa de ansiolíticos porque ya no hay una medicación que controle sus episodios. En el hospital los médicos han probado con varios tratamientos, para saber cuál era el adecuado pero ninguno con respuesta positiva".

Luego de que el neurólogo solicitara su derivación -"de preferencia Garrahan/ Fleni"-.su familia se acercó a la obra social pero le contestaron que solo tienen prioridad las urgencias. "Como si lo de María luz no lo fuera. Y es acá donde yo me pregunto, cuan inoperantes pueden ser las personas? Cuánto más hay que esperar? O hasta que instancias hay que llegar? Imaginen la bronca de su familia", manifestó.

Indignado, Alejandro expresó: "Estamos hablando de la salud de una nena, de algo que la está deteriorando física y mentalmente...No es un dolor y ya. Pero para la obra social NO es urgente! María está muy agotada, ya no se puede levantar porque se cae, está muy débil. Sin contar que todo esto le puede dejar secuelas sino es tratada como corresponde! Ella Merece un tratamiento, merece estar jugando ,corriendo.. Merece estar con su familia! y no en una cama dormida de medicamentos soportando convulsiones cada 5 min. Son sus derechos!"

La historia de la penosa situación que viven la pequeña y su familia fue acompañada por un pedido: "Ayudemos a María, basta de burocracia, no jueguen con su salud".