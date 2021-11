Cansada de las agresiones y amenazas por sus vecinos, Ana María -de 53 años- realizó la denuncia ante la Justicia por reiterados casos de violencia hacia su persona y su propia vivienda, la cual permanece usurpada actualmente en el barrio Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

"Estaba en la comisaria cuando me llegó el mensaje de que me estaban tiroteando la casa. Ahí me estaban tomando la denuncia y tenía una desesperación, porque en casa estaba mi hijo y también se tomaron el atrevimiento de prenderla fuego. No tengo grandes lujos, pero es mi casa, no tenían derecho de hacerlo", detalló

En ese contexto, explicó que "se llevaron mis cosas, hasta el inodoro se robaron. Los pocos muebles que tenía, y lo que quedó lo rompieron, lo pisotearon". Y comentó dolorosamente que "hasta mi perro se llevaron, no sé qué pretenden y nos mandan mensajes a mi hijo y a mí amenazándonos todo el tiempo", explicó.

Asimismo, Ana María señaló a Tveo Comodoro que: "no me meto con nadie. Cada cual es dueño de hacer su vida, pero por qué atacarme a mí. Necesito una respuesta. Toda mi vida luche y viví sola con mis hijos".

"Ahora llegó esta gente y me quitó la casa donde viví siempre. Si me pasa algo a mí o a mis hijos, ya saben quiénes son los responsables", sentenció.