Tenía que atender de urgencia a su hijo en el Hospital de Rada Tilly pero tuvo que ir con la policía para recibir asistencia

Una noche de terror vivió un vecino de Rada Tilly luego que su hijo sufrió un cuadro viral que le ocasionó dolores en el pecho, altas temperaturas y debilidad en todo el cuerpo. El cuadro fue tan grave, que el padre pensó que el chico "se le iba". Quizás por eso, y por la bronca que sintió al no recibir atención médica de urgencia, este martes presentó una queja formal en el Hospital de Rada Tilly “con la finalidad de alertar a las autoridades competentes sobre la necesidad imperiosa de dotar de recursos humanos y los demás que correspondan al Hospital de Rada Tilly, para garantizar la atención adecuada y urgente que debe cumplir todo servicio de guardia”.

Andrés Acevedo, el vecino en cuestión, dialogó con ADNSUR y pidió urgente respuesta para que otra familia no tenga que pasar por una situación de este tipo, o incluso no haya que lamentar una víctima fatal por falta de atención.

Según explicó todo sucedió en la madrugada del domingo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando su hijo llegó a la habitación y pidió ayuda.

“Estábamos durmiendo y mi hijo vino a la pieza, diciendo que no podía dormir, no podía respirar. Temblaba de la cabeza a los pies, una situación terrible. Entonces, salté de la cama, agarré el coche y nos fuimos rápido al hospital de Rada Tilly, donde estaba todo prendido, pero nadie atendía”.

Acevedo asegura que fue una “situación horrible”, desesperante. “Pensé que el pendejo se me quedaba, porque no sabía qué le pasaba, ni como controlar la situación. Estaba fuera de eje, fuera de equilibrio y él es super sano; no toma alcohol, no se droga, así que no sabía qué pasaba. Le empecé a pegar a la puerta, estaba desesperado, no sabía qué hacer y en un momento de lucidez me fui a la policía”, contó.

El vecino admite que entró alterado a la comisaría de Rada Tilly, pero lejos de reprocharle, el personal policial de servicio, -el oficial Antieco, el cabo Algarañaz y el agente Ramírez- lo atendió rápidamente y lo escoltó hasta el nosocomio, buscando que el adolescente sea atendido por profesionales médicos.

“Tuvieron que cargarlo como 60 metros porque no podía caminar, primero localizaron si había gente en el Hospital; había un enfermero y un médico, pero no te atienden por la puerta principal, sino por la de atrás, pero la verdad es que no sé si te atienden, porque yo me canse de golpear y no salió nadie”.

Acevedo cuenta que finalmente el doctor de guardia atendió al chico “pero lo querían derivar enseguida al Hospital Regional”, aunque “era un cuadro febril viral que podrían haber controlado, según dijeron los otros médicos”.

Sin duda fue una noche de terror para la familia, que recién cerca de las 10:00 de la mañana recibió el alta médica, tras haber recibido “una atención de primera” en el Regional, aseguró el vecino.

Este lunes, Acevedo presentó una nota de reclamo al Hospital de Rada Tilly para que las autoridades del Ministerio de Salud de Chubut den respuesta. Es que como dice, “Rada Tilly ya no es un paraje rural, es una ciudad, ha crecido mucho y es lamentable que pase algo así, porque esto no puede pasar”, concluyó, agradeciendo la atención recibida por las autoridades policiales de la localidad y médicas del Regional, pero solicitando respuestas para el nosocomio de la villa, un centro asistencial que nunca terminó de brindar el servicio para el que fue construido más allá de las autoridades que lo dirigen.