Tayhana, la DJ de Caleta Olivia que produce a Rosalía y la rompe en la escena musical latina

Esa muchacha de guardapolvo blanco que estudió en la Escuela 14, o la que cursó en el Leopoldo Lugones del barrio Gregores, solo tenía una cosa en claro: que su pasión por la música le iba a dar satisfacciones.

Todos esos ritmos con los que se deleitó desde pequeña, iban a marcar a fuego su identidad de mujer y le brindarían la llave que le abriría las puertas del éxito, colocándola en los primeros escalones de un camino sin techo, en lo más alto del escenario de la música latina.

Ella es Melody Tayhana Chaile. Nació hace 33 años en Caleta Olivia. Se graduó en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral como Técnica en Gestión de Organizaciones, para luego viajar a Buenos Aires para estudiar cine.

Siempre con la música como pilar descubrió que el séptimo arte no sería lo que deseaba hacer a lo largo de su vida, por lo que regresó a su raíz y vivenció que su talento le tenía deparado grandes satisfacciones.

Tayhana hoy es una artista que comenzó a ser conocida y reconocida a nivel mundial. La tecnología y las redes sociales la han hecho popular, y hoy puede contar con orgullo que además de ser una DJ requerida para fiestas internacionales, como en México, Canadá y los Estados Unidos, pudo dar inicio a una interesante carrera como productora, alcanzando así una inusitada fama en el primer plano latino, gracias a su trabajo con la española Rosalía, mujer emblema del mainstream latino actual.

LA FAMA

Tayhana es humilde, sencilla. Abre su corazón y se muestra desestructurada para charlar. Se conectó con ADNSUR vía ZOOM, desde la terraza de su departamento en el Distrito Federal mexicano, a cara lavada y bien predispuesta, para contar su historia.

El viaje al éxito por el que atraviesa hoy comenzó hace varios años cuando luego de unas fiestas organizadas con un par de amigos en Buenos Aires llamó la atención su desempeño como DJ. Allí fue contactada por el sello mexicano No Ambition And Fuck-all Interest (NAAFI), quienes luego de varias conversaciones la invitaron a tierras aztecas para una gira por distintos eventos. Tayhana aprovechó la oportunidad y se quedó, recorrió varios países y se convenció que era por ahí.

Allí llegó la oportunidad de mostrar lo que hasta ese momento sólo dejaba escuchar en el ambiente underground. Empezó a destacarse por su estilo, plagado de acordes de la música con la que creció: la cumbia, el cuarteto, la sasha boliviana, la música andina y hasta la samba de Brasil, para mostrar una marca registrada que sedujo a la propia Rosalía. Enamorada de unos de sus beats, la sumó a la producción de su disco Motomami (llamado a ser uno de los mejores de la industria para este año), y en su composición se basó para dar vida a “CUUUUuuuuuute”, una canción con tintes verdeamarelhos, que por ejemplo ya alcanzó 6 millones de reproducciones sólo en Spotify.

“Es muy loco, porque no me esperaba esta repercusión. Pero sabía que algo así podía pasar porque Rosalía es, en la actualidad, la artista más importante de habla hispana en todo el mundo. Recuerdo que yo estaba de viaje en Estados Unidos, haciendo un tour, tocando en un festival y el celular empezó a explotar, recibí mensajes de muchísimas personas, mucha gente que ya conocía y otra que se sumó por haber escuchado la canción, y quería saber quién estaba detrás. Lo que pasó fue muy fuerte. Pero lo mejor es que me sentí muy acompañada por Rosalía, que me nombró en varias notas y entrevistas, y me dio el crédito como productora de su track”, explicó la DJ caletense.

EMIGRAR

La situación económica familiar le impidió irse a una “ciudad grande” como había planeado. Por eso, al terminar el colegio secundario, eligió una carrera universitaria y se graduó en Tecnicatura en Gestión de Organizaciones de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA. Ella sabía que con un título bajo el brazo podría por fin emigrar a Buenos Aires para buscar un futuro acorde a su deseo.

Llegó a la Escuela de Cine, pero lejos de avanzar, decidió dar un golpe de timón y centrarse en su pasión por la música.

La carrera de Tayhana se centra en la producción de música, de canciones, ya que además de ser DJ eso es en lo que más trabaja y en lo que avizora puede ser su “manera de vivir”.

Su futuro comenzó mejor de lo esperado, su relación con Rosalía, a través de NAAFI, le permitió mostrar su propia música, sus composiciones, sus combinaciones experimentales de reggaetón y cumbia, de samba y folclore, de su identidad latinoamericana a flor de piel.

“Yo estaba de vacaciones en Caleta Olivia, y por pedido de NAAFI empecé a exportar todos mis beats, que eran originales, para mostrárselos a Rosalía. Me llamaron rápidamente diciendo que ella estaba muy contenta con lo que había mandado yo. Éramos siete personas que enviamos nuestras producciones, y si bien seleccionó varias, se decidió por el que hoy forma parte de “CUUUUuuuuuute” que fue el que más le gustó y terminó siendo parte del disco. Empezamos a conversar, me llamó por teléfono, tuvimos mucho contacto por chat, me sentí bastante acompañada, me dio mucha confianza en formar parte del proyecto porque más allá que es una persona super conocida, nunca sentí una barrera, sino mucha calidez, un contacto muy humano"

"Una vez que se lo envié, me desligué de todo y lo escuché cuando salió primero en una presentación de TikTok. Fue una experiencia loca, lo vi a través del celular, pero se escuchaba genial, el audio era el mío, estaba tal cual como yo lo había enviado, lo cual me gustó un montón, solo agregó una parte en el medio y como que el beat, entonces, estaba bastante bien hecho. Me encantó verlo, con la coreografía, estaba sola y fue muy fuerte ese momento”, aseveró.

ESTILO PROPIO

Lo de Rosalía es un despegue para la carrera de Tayhana que además de seguir componiendo y produciendo, busca crecer como artista y profesionalizarse. Espera obtener visas, como la de artista en Estados Unidos, para dar un salto más grande y así poder encarar nuevos desafíos, quedando abierta a todas las propuestas que puedan llegar a futuro.

“La música que hago me representa porque es lo que escuché toda mi vida, es lo que más habla de mi, es con lo que puedo hacerme cargo de quien soy. Me siento cómoda jugando con esos sonidos, por eso no me interesa hacer cosas más techno o house, más europeas, porque no soy de ese continente. Quiero ser yo, respetar mi identidad y lo que más me acompañó todo este tiempo. Busco darle una vuelta más a esos ritmos, no lo pienso tanto, me sale, como si fuera innato, no me veo haciendo otra cosa por ahora. Soy muy feliz con este momento que me toca vivir. Hace años vengo intentando hacer cosas nuevas, siempre tuve mucha gente acompañándome, reconociendo lo que venía haciendo y que remarca mi estilo o mi manera de tocar como DJ. Me pone muy contenta, me siento muy bien. Me gustaría compartir más con mi familia, pero me tengo que quedar en México por temas de trabajo y otras oportunidades, estoy muy ansiosa de ver qué más trae este 2022”, remarcó Tayhana.

La artista caletense no se olvida de su ciudad natal. Su vínculo está marcado por “la música natural”, el estar al lado del mar, en la costanera local, en recordar su infancia con padres y abuelos en el barrio Mar del Plata; también en salir a la calle y escuchar cuarteto o comerciales, esas cosas que son “bien de allá”, en dar vueltas, ir a correr, en estar en el medio de la naturaleza, en disfrutar. Hoy la vida la coloca en un lugar que se ganó respetando sus orígenes, escribiendo su nombre en lo más alto, donde también ha puesto la bandera de su Caleta Olivia.