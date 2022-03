El secretario general del sindicato de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, arremetió contra la gestión del intendente Adrián Maderna al asegurar que la baja de la gerencia zonal del Banco Nación “es el resultado de la inacción de las autoridades de Trelew”.

En estos días se conoció que dejará de funcionar la gerencia zonal del Banco Nación de Trelew, que será absorbida por Comodoro Rivadavia. A Taboada no le llamó la atención que esto suceda viendo la realidad de la ciudad del valle.

“¿Por qué se quedarían los bancos en Trelew, si no hay trabajo? Acá están festejando los planes sociales. Si me dijeras Trelew es un poco productivo importante no se va ningún banco, al contrario, vienen”, fustigó Taboada quien este jueves encabeza un encuentro en Trelew en el que participan las seccionales de toda la provincia y su par de Santa Cruz, Sergio Sarmiento.

Paro de camioneros por 48 horas en Chubut: "Vamos a paralizar el transporte petrolero''

En diálogo con ADNSUR Taboada trazó un crudo diagnóstico de la realidad de Trelew. “Hace mucho que Trelew viene en caída libre, hace bastante tiempo que viene siendo un cementerio. Hoy te pone la piel de gallina ver el Parque Industrial pesado, no hay fábricas, no hay nada”, sentenció.

Los Camioneros, con bandas musicales, se movilizan este jueves por el centro de Trelew y pasarán por el Palacio Municipal. Taboada dijo con resignación que él ya no tiene ningún reclamo que llevarle al intendente Maderna. “Cuando no se quieren hacer las cosas es al cuete que se insista", sostuvo.

También el líder de Camioneros aclaró que el problema no solo pasa por Trelew, sino por toda la dirigencia provincial. "El problema de esta provincia es político, no económico. Nadie se agrupa para proyectar una provincia, salvo el petróleo, que tiene una actividad casi constante y depende del precio internacional, el resto está paralizado, no hay producción”, concluyó.