Suspensión de cirugías programadas en el Hospital Regional: "La gente debe tomar conciencia de lo que se viene"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El director del Hospital Regional de Comodoro, Eduardo Wasserman, se refirió en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro (94,3 Mhz) a la suspensión de cirugías programadas, en medio de la segunda ola de coronavirus en la ciudad. "No se cerró todo sino que se evalúa caso por caso", aclaró el profesional. Sobre el aumento de casos de coronavirus en medio de la segunda ola, lamentó: "Esto va a generar un colapso. Nosotros tenemos un límite". Afirmó que, como ocurrió en octubre pasado, podría volver a morir "gente en la puerta de la guardia y en la casa" por falta de camas para su internación. "Si la comunidad no toma conciencia de esto nosotros no podemos hacer mucho más", lamentó.

"Hicimos una reunión con todo el comité de infectología viendo la situación de lo que fue aconteciendo semanas atrás con la situación del covid en terapia y clínica intermedia y hubo un semáforo de alarma y el jueves tomamos la decisión de suspender las cirugías programadas. Esto trae mucha polémica, angustia y situaciones complejas para pacientes que están esperando alguna resolución quirúrgica desde hace mucho tiempo -reconoció-. Esto se va evaluando paciente a paciente. No significa que se va a cerrar y a mandar a todos a la casa sino que debemos tener la precaución de evitar sobrecargar el sistema en salas intermedias", aclaró el director del Hospital.

"Hoy tenemos seis cirugías programadas. No se cerró todo sino que se evalúa caso por caso", aclaró Wasserman, quien mencionó que hay "seis o siete cirugías por día los lunes, miércoles y viernes. En este contexto tenemos que tomar algún tipo de decisión. La situación es muy compleja y no sé si nos adelantamos a lo que se habló ayer con el Presidente pero tomamos la decisión localmente porque Comodoro y Esquel están prácticamente en rojo en la situación covid", alertó.

Por razones de fuerza mayor, en la ciudad cordillerana confirmaron la suspensión de las cirugías programadas en el hospital, "realizando solo aquellas de carácter urgente en pacientes que no podrían sobrevivir sin ella”, anunció el propio director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardozo.

El Dr. dijo que "desde el punto de vista profesional hoy por hoy se está tomando conciencia de lo que está por venir, como tendría que tomar conciencia la comunidad. Esto puede generar una situación muy difícil de acá a unos días más -advirtió-. La pandemia ya está pero la situación va a ir empeorando de acuerdo a los cuadros que van ampliándose en situaciones de ciudad abierta nos van a generar muchos más contagios y muchas más situaciones de complejidad para el hospital. No vienen en forma leve sino en situaciones muy graves. Esto va a generar un colapso. Nosotros tenemos un límite; ni nosotros sabemos a dónde vamos a llegar. El límite está complicado".

En cuanto a si el colapso significaría que las personas se murieran por no tener camas para poder internarse, dijo: "Es lo que pasó en septiembre-octubre, cuando falleció gente en la puerta de la guardia y en la casa. Si la comunidad no toma conciencia de esto nosotros no podemos hacer mucho más", lamentó y aseguró: "Lo que tenemos no va a alcanzar si ocurre lo que está pasando en el AMBA", comparó.

"Algún sector de la comunidad está tomando conciencia pero otros no hacen caso a nada. Siguen juntándose, hay grupitos por todos lados, sobre todo la gente joven, que no tiene conciencia de que el covid mutó y está atacando a ese grupo y se están viendo casos graves", sobre todo en "diabéticos, asmáticos", mencionó. "Cuando vean la muerte de un familiar o un amigo van a tomar en cuenta ciertas cosas", agregó.

SERVICIO 107

"Seguimos teniendo las mismas ambulancias, que son tres, en tres lugares claves de la ciudad. Todavía no es parte del Hospital Regional el 107 -aclaró-. Estamos evaluando la capacidad con la que vamos a poder dar respuesta a la comunidad pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta, como la reparación de algunos vehículos para el caso de que haya que tener más de 3, 4 o 5 ambulancias que son las que tenemos para covid. La empresa PAE hará una donación para reparar todas las ambulancias que quedan; fue comunicado ayer. En base a eso solicitamos la incorporación de un par de médicos y operadores de apoyo. Creo que no más allá del 20 de mayo pasará el 107 al Hospital Regional", manifestó y pidió paciencia porque "no es sencilla la organización. Creo que corresponde que esté el 107 en el Hospital", añadió.

SISTEMA DE TURNOS EN EL HOSPITAL Y ATENCIÓN EN LOS CAPS

El Dr. explicó que "achicamos la cantidad de turnos y se está trabajando en esto rápidamente para trabajar con los Centros de Atención Primaria (CAPS), que hay más de 20 en distintos barrios".



"Se dan turnos y la gente no viene", detalló. "De 10 que se dan vienen dos y la otra gente tiene que recurrir a la guardia", lamentó Wasserman. "Tienen que ir a los CAPS: hay médicos, enfermeros, especialistas", explicó y aseguró que éstos "se reforzarán para que eviten venir por alguna consulta que no genere una urgencia".