Sufría ataques de ansiedad, buscó ayuda en Instagram y la respuesta la sorprendió

La historia de Valeria Molina conmovió las redes sociales. La comunicadora social y periodista colombiana, que actualmente reside en España, compartió en las últimas horas un posteo en su cuenta de Twitter (@ValeMolinaO) cómo vivió un ataque de ansiedad en plena soledad.

"Amigos quiero dejarles el dato, seguro a alguien le sirve en algún momento. Hoy tenía un ataque de ansiedad, estaba sola en casa y yo muchas veces no sé cómo gestionar la situación" señala en el inicio del hilo, donde detalla que recordaba "a una chica en Instagram da consejos ante las crisis, pero no me acordaba cómo se llamaba".

En ese momento, Valeria decidió buscar en el buscador de Instagram la palabra “ansiedad”, "para ver si la encontraba más fácil y me salió el mensaje que les muestro a continuación (ver foto)", sostuvo.

En plena crisis, la joven apretó la opción de "obtener ayuda", que luego le brindó 3 opciones más.

"Una de ellas con la opción de hablar con un voluntario, yo estaba mal, muy asustada y dije me da igual si me cobran o lo que sea, necesito hablar con alguien. Le di en esa opción y me apareció un tel, marqué y no se alcanzan a imaginar lo feliz que me sentí de haber llamado", explicó ante su situación.

Al otro lado contestó un muchacho, quien la saludó y escuchó. "Solo podía llorar, me hablaba y me ayudó a hacer ejercicios para estabilizarme. Luego pudimos hablar, me escuchó y al final pudimos conversar, cuando colgué nunca me pude sentir tan bien de haber buscando esa palabra en Instagram", agregó a su relato.

De esta manera, y ante una situación límite como vivió Valeria, sostiene que las redes sociales son útiles -más allá de lo superficial-.

"Muchas veces en momentos de crisis no sabemos cómo actuar y que en redes sociales, que es algo que tenemos en nuestras manos tan fácil, te brinden un tipo de ayuda como esa, me parece algo que se les valora y merece ser compartido", sentenció en su posteo que ya cuenta con más de 45 mil Retuits y 114 mil likes.