Suben las tasas de plazos fijos para captar depósitos en pesos y bajar la presión sobre el dólar: ¿cómo invierten los ahorristas de Comodoro?

A principios de este año, el Banco Central dispuso subir la tasa de referencia para plazos fijos en dos puntos, tratando de descomprimir la presión sobre el dólar y volver a incentivar el ahorro en pesos. A partir de esa decisión, el interés para una colocación por parte de empresas es del 37 por ciento, mientras que para personas particulares se eleva al 39 por ciento anual. ¿Cómo reaccionan los ahorristas de Comodoro a esta medida? Por otro lado, ¿qué hay para quienes buscan conservar ahorros, pero no pueden acceder a la compra de dólares y no les resulta atractivo un plazo fijo que sigue perdiendo contra la inflación? En este informe, algunas respuestas.

Hasta principios de este año, las tasas eran del 34 y 37 por ciento, respectivamente, mientras que la suba de la tasa apunta a incentivar más ahorros en pesos. Los nuevos valores quedan por debajo de la inflación del año pasado, que superó el 50 por ciento, pero se acercan a la pauta inflacionaria que había previsto el ministro Martín Guzmán en el presupuesto de este año, que finamente no fue aprobado.

“La suba de tasas fue bien recibida por parte de los ahorristas en pesos, porque hay mucha regulación en el mercado cambiario y cada vez es más complejo acceder a la compra de dólares o de títulos y bonos, para luego convertirlos en dólares”, dijo Federico Ross, gerente comercial del Banco Nación, ante la consulta para este informe exclusivo de ADNSUR.

El ejecutivo reconoció que si bien todavía puede quedar por debajo de los últimos índices inflacionarios conocidos, la opción del plazo fijo a través de bancos oficiales o privados “generan mucha confianza al momento de hacer depósitos en pesos, comparado con otras opciones como monedas virtuales, que son inversiones de mucho riesgo y el ahorrista más conservador prefiere una opción más tradicional”.

Se elevó el límite de 1 a 10 millones de pesos

Para Gonzalo Galván, gerente del Banco Credicoop en Comodoro Rivadavia, “el cambio más importante que dispone esta medida, más que la tasa de interés en sí, es la elevación del tope por depósito, porque antes se permitía un máximo 1 millón de pesos, pero ahora es hasta 10 millones de pesos”.

Esa modificación, indicó Galván, puede tornar al plazo fijo más atractivo como instrumento de ahorro, “porque mucha gente tiene más de 1 millón de pesos y se quedaba corta con esa limitación”.

De todos modos, el gerente de la entidad comentó que todavía no ha notado un impacto muy fuerte, lo que atribuyó al momento del año, ya que “en enero la gente sale de vacaciones y no hay tanto movimiento en el sistema en general”.

Galván fue consultado por algunos informes que daban cuenta de que hay un crecimiento de depósitos a partir de la mejora en las tasas, pero advirtió al respecto que las mediciones se realizan a mes cerrado, por lo que los datos que hoy refleja el sistema financiero refieren a lo que ocurrió en diciembre (antes de que se produjera esta medida).

“Diciembre es un momento de mucho movimiento y de por sí durante 2021 hubo un crecimiento importante del sistema, que estuvo en el 46 por ciento para todo el conjunto de los bancos, apenas por debajo de la inflación. Nosotros, en el Credicoop, crecimos un 47 por ciento”, refirió.

Por su parte, el gerente general del Banco Chubut, Gustavo González, consideró que el plazo fijo es una buena opción para preservar ahorros, por lo que valoró la reciente medida dispuesta por el Banco Central.

“Nuestro banco tiene depósitos por alrededor de 10.000 millones de pesos, de los que la mayoría, unos 8.700 millones, están en períodos de 90 días, por lo que ahora estamos viendo renovaciones que son habituales para el período. La gente sigue apostando a mantener sus porciones de ahorro en estas colocaciones de plazo fijo, que si bien están por debajo de la tasa de inflación anualizada, están recuperando algo con esta medida”, evaluó González.

También consideró que si se cumpliera la pauta inflacionaria del presupuesto de este año, que ubicaba ese índice en alrededor del 34 por ciento, las nuevas tasas resultarían positivas.

Rafael Nieto, gerente zonal del Banco Credicoop (que abarca las filiales de Comodoro, Trelew, Puerto Madryn y Caleta Olivia) evaluó que durante enero se ha notado que continúa la tendencia de aumento de los depósitos en plazo fijo, en línea con lo que sigue ocurriendo el año pasado y particularmente en diciembre.

“En enero notamos que sigue la tendencia en alza de los depósitos, pero todavía no me animo a decir si esto es distintivo respecto a cuando las tasas estaban un poquito por debajo –evaluaó-; yo diría que hay un pequeño incremento en los depósitos, pero no creo que sea un vuelco absoluto ”.

Reconoció que si bien la tasa ha mejorado, no siempre es la solución para ganarle a la inflación, pero sí es válida una opción para un segmento importante.

“Nosotros somos un banco muy particular, atendemos a las pequeñas y medianas empresas, profesionales, por lo que no atendemos a los grandes colocadores de fondos –detalló-. El plazo fijo es un refugio natural y suficiente para este tipo de inversores al que se orienta nuestro banco”.

Qué pasará con los préstamos

La contracara del aumento en la tasa de interés para plazos fijos es que esa misma variación debe aplicarse, para mantener el sistema en equilibrio, en las líneas de préstamos que otorgan las entidades bancarias.

“Nosotros estamos atentos a estas cuestiones, porque cuando modificamos la tasa para nuestros ahorristas, implica también qué vamos a hacer con la tasa a la cual colocamos préstamos –explicó Gustavo González, desde Banco Chubut-. Nuestro fondeo tiene que ver con recursos del gobierno (provincial), que por suerte en este último período tiene una situación fiscal más tranquila, lo que nos permite sostener un conjunto de líneas con tasas fijas. El resto del fondeo lo tomamos con estos plazos fijos, que debemos cuidar porque son los depósitos de la gente”.

Al ahondar sobre el impacto en las líneas de crédito, González detalló que se manejan tres grandes grupos. Uno se vincula a préstamos para consumo, que se relacionan a tarjetas de créditos y a préstamos.

“En lo que refiere a tarjetas de crédito, el Banco Central autorizó a aumentar las tasas del 43 al 49 por ciento a partir de enero, pero nosotros hemos decidido hacerlo desde febrero, por lo que estamos comunicando a cada uno de los clientes esta modificación –indicó-. En el resto de los créditos de consumo, aún no hicimos revisión”.

En cuanto a otras líneas de préstamos, anticipó que el Central autorizó aumentos de hasta 6 puntos en préstamos con beneficios para empresas, que se otorgan con tasa fija para paliar la crisis.

“Nosotros todavía estamos haciendo el análisis para esas líneas con beneficios, para definir si vamos a modificar las tasas”, informó.

Desde Banco Nación se reconoció también ese impacto inevitable sobre el costo del crédito, por el que persiste una alta demanda, “sobre todo para recomposición de deuda y pago de tarjetas de crédito. También se mantiene una línea para pymes, con tasas sumamente bajas, que empiezan en el 17,5 por ciento, para capital de trabajo e inversiones”.

Otras opciones para preservar ahorros: el plazo fijo UVA

En busca de opciones para mejorar el rendimiento de los ahorros, algunos ahorristas buscan diversificar su cartera y empezaron a probar los plazos fijos UVA, según refirió Federico Ross.

“El año pasado notamos que creció la demanda por este tipo de ahorro, porque es una opción que da el 41 por ciento anual, al combinar la tasa del plazo fijo con otras variables que toman en cuenta el Indice de Precios al Consumidor”, reseñó el gerente comercial de Banco Nación.

Ese instrumento ofrece una renta que se aproxima más a la inflación acumulada en el año, lo que la torna más atractiva frente al plazo fijo tradicional, que queda algunos puntos más abajo de la evolución de los precios.

“La diferencia en este caso es que hay que tener los fondos inmovilizados por 90 días, sí o sí, a diferencia del plazo fijo tradicional que se puede hacer por 30 días”, aclaró Ross.

“En Comodoro hubo muchos inversores, de los más importantes que tenían plazos fijos en pesos, que decidieron probar parte de la inversión en este tipo de instrumento”, añadió.

El Banco Chubut también ofrece el plazo fijo UVA, en tanto Gustavo González añadió que si bien el retiro de fondos puede hacerse de forma anticipada, es decir antes de que se cumplan los 90 días, se pierde la renta adicional. "Si se mantiene los tres meses, es un resguardo total contra la inflación", afirmó.

Otro instrumento que manejan los bancos se vincula al plazo fijo en dólares. Si bien ofrece una tasa de sólo un 1 por ciento anual, la contrapartida es que la moneda se actualiza por sí misma de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial.

Fondos Comunes de Inversión

Para preservar los ahorros en pesos, Ross ponderó que el Banco Nación ofrece también la línea de productos conocidos como Fondos Comunes de Inversión, que la entidad trabaja a través de la sociedad Carlos Pellegrini, perteneciente al mismo grupo bancario.

“Es relativamente sencillo, se hace una apertura de cuenta partista, que se puede administrar por home banking y hay distintos tipos de productos, entre las que el ahorrista puede optar dependiendo de su perfil, si es más conservador o arriesgado –explicó-. El rendimiento depende del nivel de riesgo que se asuma y demanda estar detrás de su evolución, con un seguimiento de la inversión para ver en qué momento entrar o salir”.

Otra aclaración importante sobre los Fondos Comunes fue aportada por Gonzalo Galván, desde Banco Credicoop de Comodoro, quien precisó que una de las ventajas es que el ahorrista puede recuperar el dinero en cualquier momento, sin esperar plazo en que fue conformado (por ejemplo, 30 días).

“Lo que analiza el inversor en ese caso es que el fondo común ofrece la ventaja de la salida rápida, liquidás el fondo y tenés en el día la disponibilidad de ese dinero. Lo constituís hoy y mañana, si querés, podés venderlo y recuperar el dinero. La diferencia es que esa inmediatez no paga tasa: si esperás los 30 días, recibís la tasa convenida, pero si no, el rendimiento es menor”, explicó.

También precisó que la entidad bancaria ofrece asesoramiento para quienes quieran incursionar por primera vez en este tipo de instrumentos.

Consultado sobre esta opción, Gustavo González informó que el Banco Chubut por ahora no trabaja con estos productos financieros.

Rafael Nieto aportó otros detalles a tener en cuenta sobre los Fondos Comunes de Inversión, al indicar que “tienen mayor rendimiento de acuerdo con el tipo de riesgo que se toma. No es lo mismo el fondo que coloca los ahorros en sistemas institucionales, en bancos, que aquel que juega en acciones y otro tipo de títulos, que pueden ofrecer una rentabilidad mayor, pero también están asociados a un riesgo más alto”.

El gerente zonal del Credicoop precisó que los FCI son también un buen instrumento para empresas, que en lugar de tener fondos en cuentas corrientes, que no ofrecen remuneración de tasas, a veces optan por este tipo de colocaciones porque permite la entrada y salida diaria, con algún tipo de rentabilidad.

Nieto dejó también constancia de la visión contraria del banco que integra frente a la modalidad de préstamos y plazos fijos UVA, al señalar que no alientan ese instrumento porque tampoco estuvieron de acuerdo en la modalidad de créditos, cuyo sistema de actualización tornó casi imposible el pago de cuotas para muchos de quienes tomaron aquellas líneas, para compra de vehículos o de casas.

Después de esta síntesis apretada, habrá que ver cómo reaccionará el sistema en las próximas semanas, para poder medir si la suba de tasa de los plazos fijos ha sido suficientemente atractiva para que quienes poseen ahorros y no pueden comprar dólares, ni tampoco se animan a otros instrumentos más sofisticados, se vuelquen hacia el peso.

Como decía una vieja canción de los años '80, es sólo una cuestión de confianza...