Su novia lo cuidó cuando fue baleado y él le propuso casamiento en una caja de milanesas

Nahuel Pedemonte sobrevivió a un disparo en su nuca que recibió de un ex policía el pasado 23 de enero de 2021. Hace un año que continúa con cuidados y aún no ha vuelto a caminar.

Aquel día, el joven recibió un balazo en la nuca de parte de una expolicía en la Ciudad de Corrientes y, luego de varias internaciones, su recuperación fue milagrosa. Lourdes nunca se despegó de su lado, y él pensó que 2022 debía traer un aire nuevo, una inyección de esperanza, una ventana hacia el amor: le pediría casamiento a su novia de una manera original.

“Encargué una milanesa a la napolitana con papas en la rotisería, y pedí que le escribieran una notita: '¿Te querés casar conmigo?'”, le contó Nahuel a los medios. La reacción de Lourdes quedó registrada en el video que acompaña a esta nota. Luego de la emoción y los abrazos, el joven coronó su declaración de amor con un regalo: el anillo para su futura esposa.

El muchacho, de 23 años, se moviliza en silla de ruedas y no sabe si va a volver a caminar: la bala le rozó la médula y atravesó el pulmón derecho de punta a punta. “Los médicos no me dijeron nada, pero yo me tengo toda la fe del mundo. Si estoy súper bien”, se esperanza.

Durante cinco meses y medio, Pedemonte ocupó una cama de la terapia intensiva del Hospital Escuela José Francisco de San Martín, en la capital correntina. Tuvo una recuperación milagrosa y fue trasladado a sala intermedia, donde pasó un mes y medio. Luego recibió el alta, aunque días más tarde fue nuevamente internado durante otro mes y medio a raíz de una infección en el pulmón. El regreso a casa, nuevamente, duró poco: volvió a ingresar al hospital durante 15 días debido a una infección en la herida.

Una historia de amor y compañerismo

Lourdes tiene 22 años y es madre de Sebastián, un niño de 4 años fruto de una relación anterior. Su historia con Nahuel nació en medio de la pandemia. “La conocí por amigos que teníamos en común, pero nunca pensé que me iba a dar bola. La veía re linda, casi inalcanzable”, recuerda.

En aquellos días, las reuniones entre Nahuel, Lourdes y el resto del grupo se hicieron frecuentes, “pero la Policía siempre nos mandaba para adentro debido a la cuarentena. Entonces terminábamos en casa. Charlábamos, jugábamos a las cartas”, cuenta.

Un par de reacciones de Lourdes a historias subidas por Nahuel en Instagram lo animaron a dar el paso para iniciar una relación con la chica. “‘Yo me mando, nomás. Total no pierdo nada’, pensé”. Y así nació el amor.

Nahuel esquivó la muerte y tiene razones para creer. Según afirma, mucho se lo debe a Lourdes: “Fue un pilar importantísimo para mí. No me va a alcanzar la vida para agradecerle”.