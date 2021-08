Su novia le pidió que le compre tampones pero se confundió y agarró hisopos

Un insólito momento vivió una joven que le pidió al novio que le compre tampones en la farmacia. Sin embargo, su "confusión" generó que su travesía por encontrarlos se vuelva viral.

El hecho fue contada por Kiara en Twitter, donde dio a conocer la insólita conversación a través de WhatsApp con su novio. Según contó en un posteo, le pidió a su novio que le trajera tampones de la farmacia, sin embargo, él no tenia muy en claro a que se refería.

A raíz de su confusión, le envió una foto a la joven preguntándole "¿son estos?, a lo que ella respondió "A ver, mandame una foto".

La foto causó que la joven estallara de risas al ver que era un envase de hisopos lo que el consideraba "tampones". A lo que agregó tras la foto "No encuentro".

La joven compartió la captura de la conversación que generó más de 60 mil me gusta, entre los que cuestionaron la falta de información por parte del chico. “Esto está completamente armado, no puede ser que no sepa que son hisopos, o es un sucio, o es un burro”, comentó uno de los usuarios que llegó a tener más de 1200 likes.