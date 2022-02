Los carnets de discapacidad y pases libres de cualquier tipo - incluso los de personal de sanidad - dejarán de tener vigencia para acceder a la gratuidad del boleto de transporte público. En el caso de las personas con discapacidad, deberán tramitar este beneficio a través de la tarjeta SUBE.

Adrián Rodríguez, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, explicó a ADNSUR que las personas con discapacidad no perderán el beneficio de gratuidad del boleto de colectivo. No obstante, aclaró que ya no se aceptarán los carnet sino que el beneficio será cargado directamente a través de la tarjeta SUBE.

El objetivo es evitar algunos inconvenientes, como la falsificación de estos carnet o que lo estaban usando personas que no eran beneficiadas de esta gratuidad. “Vamos a mutarlo hacia el sistema SUBE. La persona que tiene la credencial - el pase libre - va a tener que volver a hacer el trámite. Será por única vez de manera anual”, precisó.

Desde la semana que viene solo aceptarán la SUBE en los colectivos de Comodoro

El trámite se podrá realizar de forma online a partir de este martes 1° de febrero y para ello, deberán hacerlo enviando un email a : atributosubecr@gmail.com

“Nos van a enviar un email con el escaneo del certificado de discapacidad, del DNI y de la SUBE. Y si necesita un acompañante , su DNI también. El atributo luego deberá ser impactado en una de las terminales por única vez. No tendrá límites en cuánto a la cantidad de pasajes, aclaró el funcionario.

Habrá dos puntos para tramitar en forma presencial: en la terminal de Ómnibus donde está la oficina de SUBE o en las oficinas de la Subsecretaría de Transporte en Avenida Tehuelche 429, en Kilómetro 3.

EXTIENDEN LOS PLAZOS PARA VIAJAR CON EL CARNET

Rodríguez aclaró que si bien se había fijado el 7 de febrero para que los carnet dejen de tener vigencia, se decidió - teniendo en cuenta la proximidad - que "se va a extender el plazo hasta 28 de febrero" para que tengan tiempo de poder realizar el trámite para que el beneficio se pueda realizar con la SUBE. Mientras podrán seguir utilizando el carnet para poder viajar en el transporte público.

PERSONAL DE SALUD

Por otro lado, el subsecretario de Transporte aclaró que a partir del 7 de febrero los “pase libres” que había emitido desde el municipio para el personal de salud dejarán de tener vigencia. “Esas credenciales durante el 2020 y 2021 se viajó gratuitamente” teniendo en cuenta el contexto de la pandemia por Covid. “Eso va a tener su fin este lunes 7 de febrero”, dijo.