COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Trabajadores del servicio 107 advirtieron que solo hay tres ambulancias para cubrir urgencias en todo Comodoro Rivadavia.

Ángel Zelaya fue brutalmente golpeado el fin de semana pasado en pleno centro de la ciudad, tuvo que esperar 20 minutos la llegada una ambulancia, debido a la demora y la gravedad terminó siendo trasladado en un vehículo particular. Esta situación reflotó nuevamente un tema preocupante que tiene que ver con el funcionamiento del Servicio de Emergencias Médicas.

Actualmente , según denuncian desde el servicio SEM 107, hay solo tres ambulancias para cubrir todo el ejido, tanto sur , centro norte , que incluye además los accidentes en rutas dentro de la jurisdicción.

Gerardo Williams, enfermero en el Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107), reconoció que hay solo tres ambulancias para cubrir toda la ciudad, a lo que se suma la falta de personal para poder cubrir el servicio de emergencias. “La población está muy desamparada, no podemos tener solo tres ambulancias. Desde el Área Programática deberían dar explicaciones y renunciar”, cuestionó.

Sobre la falta de personal , Williams contó a Diario Crónica que hay tres médicos que no pueden trabajar por la pandemia y otros dos que son enfermeros, quedando cinco médicos y unos quince o dieciséis enfermeros. “Hay muchas cosas que no se dicen, no tenemos estructura a veces hay que salir solo con enfermero” sin un médico como esta estipulado.

Y agregó que “muchas veces por orden de la titular de programática mandan un médico a cubrir a Río Mayo y queda el diagramado en base norte, sur o centro vacío”.

Si bien han enviado en forma reiteradas notas al Área Programática Sur con el respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero no han obtenido respuestas a una situación grave y que tiene en vilo a un servicio vital a la hora de asistir una urgencia en la ciudad.