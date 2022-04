Graciela Fayt es abogada, directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y colaboradora de La Red de Políticas Públicas, además de haber sido asesora en políticas de Salud Pública de gobiernos nacionales, municipios y equipos legislativos a nivel local, nacional e internacional. En esta entrevista con ADNSUR conversa sobre las políticas de control de reproducción de perros y gatos

La primera información que nos comparte tiene que ver con la reproducción de estos animales, que se da en forma geométrica: una sola perra reproduciéndose libremente con cachorros que se reproducen libremente y no son castrados.

"Si imaginamos una pirámide, esa perra en la primera en una primer camada puede tener alrededor de 10 cachorros, una perra grande puede llegar a tener hasta 18, imaginemos que esa mitad de cachorros son hembras y a los 6 meses o a veces antes, ya están en condiciones de reproducirse esas hembras que ya son cachorras, a los 6 meses ya tenemos reproduciéndose a la madre que sigue sin castrar, más 5 perras que a la vez van a dar nacimiento a un promedio de 10 cachorros... Esta pirámide en 7 años tenemos 5000 animales o mas nacidos de una perra-", ilustró.

"En los gatos esto se multiplica por 3 o 4 porque tienen celos continuados durante el año y no se ven tanto porque los gatos salen de noche y a veces se ocultan en baldíos o en casas abandonadas o lugares donde la gente no los ve", agregó.

En su clara explicación, Graciela hace un recorrido de la historia referente a esta situación de sobrepoblación que existió siempre. Deja en claro que la solución a este problema es la presencia de un servicio público de castraciones masivas, gratuitas, abarcativas, extendidas, tempranas y sistemáticas que logre disminuir significativamente los casos de crueldad a partir de la prevención, ya que:

✅se reducen -hasta suprimir- perros y gatos en situación de abandono, así como los refugios y perreras.

✅amplía el grado de conciencia por la empatía y sensibilización que el Programa y el acceso a la información promueven.

✅evita que se naturalicen situaciones de enfermedad e indefensión inherentes al paradigma cultural que genera la sobrepoblación de animales.

✅promueve la solidaridad y la participación comunitaria a partir de un Estado presente y ejemplificador.

✅permite avanzar hacia un real y efectivo control de las zoonosis (enfermedades de transmisión al hombre como parasitosis, rabia1, leishmaniasis, hongos, sarna, leptospirosis, etc.).

✅reducir los accidentes de tránsito que se dan a consecuencia de: - Animales no castrados que persiguen hembras en celo cruzando rutas y calles en manada. - Animales extraviados o abandonados a causa del exceso de nacimientos. - Animales no castrados cuyo comportamiento problemático (estrés, ansiedad) genera que sus dueños le permitan salir a la vía pública (la castración resuelve muchos problemas de comportamiento que son de origen hormonal y de la necesaria adaptación que sufren al mundo humano debido al proceso de domesticación).

✅disminuir los accidentes por mordeduras, a personas y entre animales, ya que la castración reduce la agresividad, sobre todo en machos.

✅resolver la problemática de los animales asilvestrados y jaurías, producto de la falta de control poblacional, en zonas urbanas y rurales.

✅disminuir la contaminación y obturación de desagües al eliminar problemas de rotura de bolsas de residuos y heces en veredas, plazas y parques.

✅reducir problemas entre vecinos relativos a animales de compañía.

UN TRABAJO ENTRE TODOS

La Red de Políticas Públicas es una organización nacional de alcance internacional. Nuclea profesionales de la medicina, medicina veterinaria, educación, comunicación, del derecho y otros, especializados en políticas públicas; funcionarios y legisladores referenciados en distintos signos políticos, con experiencia en el Programa de Equilibrio Poblacional canino y felino y su impacto en la salud pública humana, ambiental y animal; y también entidades del tercer sector con amplio recorrido en terreno en la materia.

Su misión está alineada a la nueva concepción de la OMS que entiende a la salud humana, animal y ambiental desde un concepto integral, y es así que propicia el diseño de políticas públicas preventivas para lograr el Equilibrio Poblacional de perros y gatos, desde una perspectiva que vincula la protección de animales con el cuidado de la salud pública humana y ambiental.

Lleva a cabo actividades de capacitación, asesoramiento y confección de planes y desarrollos normativos para Municipios, Comunas y Legisladores, y Entidades del tercer sector de Argentina y a nivel internacional.

El Programa que existe, e invita a los municipios a que formen partes, es de Equilibrio Poblacional de perros y gatos, y su vinculación con la protección de los animales, la salud pública y el ambiente, posee las herramientas conceptuales, programáticas y legales para lograr que la problemática de la sobrepoblación canina y felina NO OCURRA, dando la oportunidad a la Comunidad de sentirse PARTE de la SOLUCIÓN, y al ESTADO de ser un ejemplo de respeto de derechos constitucionales, y construcción de valores de respeto, responsabilidad y empatía