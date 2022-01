El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este viernes el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 21/21 obra: “Ejecución Sistema Interconectado Eléctrico Provincial – 1 Etapa – Garayalde – Camarones”. La misma contempla un presupuesto oficial de $ 1.219.503.257,00 y un plazo de ejecución de 640 días corridos.

El acto se realizó en el Museo Perón y contó con la presencia de la intendenta, Claudia Loyola, el secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo, los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, de Infraestructura, Energía y Planeamiento, Gustavo Aguilera, de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, de Salud, Fabián Puratich, el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, el secretario del Sindicato de Luz y Fuerza, Héctor Gonzales, el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos, Fabricio Petrakosky, el secretario general de UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva, concejales, funcionarios municipales, trabajadores de la UOCRA e invitados especiales.

"Es un día histórico para Camarones, porque a partir de hoy firmamos el nuevo futuro de la localidad, para que siga desarrollándose y fortaleciendo el turismo y la pesca con las obras que se están haciendo en el puerto local. A partir de hoy será la ventana al futuro de esta localidad", valoró el mandatario provincial.

Reconoció que "costó muchísimo y hoy es una realidad, estoy muy contento por las obras, va a significar un crecimiento enorme porque todos vemos el potencial que tiene Camarones. Además con esta obra llegará la fibra óptica con lo que apostamos a la modernidad que necesitamos”, expresó el mandatario.

“Es una obra que trasciende la gestión y el futuro. En los momentos más importantes y de mayor ingreso en la provincia no se hablaba de las obras de desarrollo y se hacían otras obras que eran a corto plazo por algo tenemos 24 localidades que no tiene energía, la provincia del Chubut genera 12 veces más energía que la que consume. Tenemos que pensar en el futuro, es un lugar maravilloso y lo tenemos que acompañar con esta energía, porque sino no vamos a tener turismo, pesca, y el potencial enorme que tiene la localidad”, señaló el mandatario provincial.

Arcioni recordó la constitución del ENRE, “una pieza fundamental para desarrollar nuestra provincia” y remarcó que “venimos realizando obras importantes como la Estación transformadora de Trelew por más de 300 millones de pesos con el acompañamiento de la Cooperativa, la obra del Coihue que venimos discutiendo desde el 2018, se logró suscribir y en un mes se licitará con participación de Río Negro y el Gobierno nacional para solucionar el problema de la Comarca andina; la Estación Rada Tilly- Comodoro, todo eso lo hicimos planificando en los momentos más difíciles de la provincia”.

“Agradezco a todos los que nos acompañaron para tener estos anuncios tan importantes. Nunca se planificó una provincia a futuro, siempre fue a corto plazo pero hoy estamos proyectando, avanzando con obras en los Puertos; en una semana comenzarán las obras de defensa en el de Camarones, gestionaremos para hacer las obras de ampliación, porque esta obra del Interconectado, que es la primera etapa y en febrero licitaremos la segunda por 40 millones de dólares, generará un desarrollo sin precedentes”, completó el Gobernador Arcioni.

Mirar al futuro

Por su parte, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que “le agradezco infinitamente Gobernador, porque el futuro se lo acabas de dar vos a todos los vecinos de Camarones, nunca te olvidaste de nosotros”.

“Muchos no creían que esto se iba a hacer realidad y hoy es un hecho y muy importante para la localidad porque va a cambiar el rumbo y será un antes y un después. Es el día más importante para nosotros y son decisiones políticas acertadas que esperábamos hace mucho tiempo”, manifestó Loyola.

Y continuando señaló que “me toca la tarea más difícil que es la de administrar, pero hoy me siento feliz de contar con el apoyo incondicional del Gobierno Provincial. Todos queremos un futuro y lo mejor para Camarones y más adelante uno se irá, pero quedarán las obras y el trabajo”.

Ofertas

La escribana Carolina Guinle, procedió a la apertura de sobres de las empresas: Sudelco que ofertó $ 1.095.016.105,84; en segundo lugar, la empresa Incopa presentó una oferta de $985.751.951,17; seguidamente la UTE conformada por Transredes S.A y Edisur ofertó $ 1.272.659.185,62 y Rigel SRL por $1.468.417.465,83

Registro Civil

Durante el acto, se procedió a la firma del convenio entre el Ministerio de Infraestructura y la Municipalidad de Camarones, por el cual la provincia otorga un aporte no reintegrable para la construcción del edificio del Registro Civil para la localidad, una obra que cuenta con una inversión de $ 7.779.185,48.

Entrega y recorridas

Cabe destacar que tras su arribo a la localidad, el Gobernador Arcioni, mantuvo un encuentro con la intendenta Loyola en la Municipalidad, luego hizo la entrega formal de la Ambulancia que días atrás se presentó en Rawson, destinada al Hospital Rural de Camarones.

Seguidamente, la comitiva partió rumbo al Puerto local, ya que “el lunes comienzan las obras de mejoras en el muelle con las protecciones costeras por una inversión muy importante superior a los 15 millones de pesos para poder recibir a los barcos y ya estamos trabajando con la ampliación del mismo. También vamos a ayudar a los trabajadores del SUPA con la sede para que estén trabajando en mejores condiciones”, manifestó el gobernador Mariano Arcioni.