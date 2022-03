Con motivo de conmemorarse el Día Mundial del Agua el martes pasado, el Grupo Técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut, integrado por profesionales de instituciones científicas y académicas de la provincia, entregaron en la mesa de entrada de la Legislatura un informe sobre la emergencia hídrica de las cuencas del Río Chubut y del Río Senguer. Los resultados más sobresalientes del informe indican que ambas cuencas en los últimos años registran precipitaciones y caudales por debajo de los valores medios históricos. En la cabecera de cuenca del Río Chubut en los últimos 7 años la precipitación ha resultado deficitaria mientras que en el Río Senguer esto ocurre desde hace 4 años.

“En el informe lo que hacemos es abordar la problemática interdisciplina, porque atraviesa cualquier sector, se divide en 3 partes. Lo que vemos es que hay una disminución de agua en la zona del Senguer, desde hace tiempo, como sucede en el Rio Chubut. Esto viene dentro de una tendencia muy marcada, en un contexto de cambio climático, con eventos de precipitación con pocas lluvias, desde octubre del año pasado que fueron los últimos datos que tuvimos, un año para atrás la precipitación fue un 85% menos que lo normal en la naciente en el Rio Chubut y un 55% en el Senguer. Indudablemente eso va a afectar la cantidad de agua disponible", indicó Natalia Pessacg, Investigadora del CONICET, Dra. en Ciencias de la atmósfera y de océanos, integrante del grupo técnico que realizó el informe.

Estas cuencas abastecen a más del 70% de la población, por ello los investigadores proponen tener sobre la mesa, datos técnicos para el futuro, que permitan tomar decisiones para responder a lo que suceda.

"En las nacientes del Río Chubut se suma además una significativa tendencia decreciente en la precipitación que continuará en el futuro. Respecto a los caudales, el Río Chubut registra valores anuales inferiores al promedio desde el año 2010, mientras que en el Río Senguer los caudales anuales son inferiores al promedio desde el año 2015", comentó.

Las cuencas del Río Senguer y el Rio Chubut reciben menos agua, lo que produce menor caudal de ingreso al Dique Florentino Ameghino, que están por debajo de los valores mensuales mínimos medios, mientras que el nivel del lago Musters durante octubre de 2021 se mantuvo 0.88 m. por debajo de los valores históricos de nivel registrados para ese mes.

SENSORES PARA MEDIR LOS NIVELES DE AGUA

La necesidad y escasez de agua se vive en toda la provincia, tanto para las actividades diarias como para la producción. Ante las posibilidades de que la situación se agudice hacia el futuro los especialistas proponer que es necesario generar sistemas de control que se mantengan en el tiempo "Sensores que estén disponibles para tomar mediciones de manera constante y definir acciones, necesitamos no solo conocer la cantidad, sino también la calidad del agua, hoy no se están midiendo los niveles de pesticidas por ejemplo pesticidas en la zona de Sarmiento, este no es un tema menor”, describió Natalia Pessacg, Investigadora del CONICET.

En el Valle del Río Chubut en particular, los principales problemas de calidad del agua se asocian a aumentos de salinidad y de turbidez. A su vez, es necesario controlar niveles de contaminantes en el agua que se han detectado en sedimentos fluviales sobre todo en época de riego y de caudales bajos. Uno de los análisis prioritarios para ambos sistemas hídricos es la definición de caudales ambientales; sin embargo, en ninguna de las dos cuencas existen registros públicos y abiertos de parámetros bioquímicos que permitan realizar análisis cuantitativos, estimar tendencias y realizar proyecciones, plantea el equipo de trabajo.

"Debemos fortalecer la coordinación entre acciones públicas y privadas y entre actores sociales en distintos niveles de gestión, consolidando una Gobernanza colaborativa del agua" explico, haciendo referencia a que los cortes de agua son medidas de reacción, no medidas transformativas que permitan cambiar el pensamiento que muchas personas tienen sobre el agua "es decir, tenemos que darnos cuenta que es un recurso, que lo estamos gastando y debemos cuidarlo mejor" expresó la especialista.

El Grupo Técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut por profesionales del CCT CONICET-CENPAT; el INTA; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y la Universidad del Chubut.