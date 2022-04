La Semana Santa es la época del año en que generalmente la gente consume más pescado. Según la tradición cristina, durante los días de Cuaresma no se puede comer carne y, por lo tanto, su dieta alimentaria se ve modificada.

Puntualmente, son sólo los viernes de Cuaresma cuando no se puede comer carne, o al menos no carne roja. Y, durante Semana Santa sólo se come pescado. El fin es honrar de este modo la muerte de Jesús.

En diálogo con ADNSUR, trabajadores del rubro de pescaderías explicaron que lo que más está comprando la gente "por una cuestión de precios" es la merluza y el pejerrey. Además, se suman todos los productos elaborados y derivados, como milanesas o medallones que surgen de la merluza y están a un precio accesible.

🤔 ¿En qué precio se encuentra el kilo de merluza?

El kilo de merluza tiene un costo de $690. En el caso del pejerrey entero, se reduce a un valor de $450. La trucha perca entera es la más económica y ronda los $600 el kilo. Después la trucha arcoiris asciende a un valor de $1.700 "dependiendo si tiene o no espinas", detalló Guillermo.

"Existen muchos productos que son traídos del exterior del Golfo, esa distancia incrementa los costos. Por ejemplo, el lenguado o el abadejo que vienen desde Mar del Plata", explicó Carolina, una de las pescaderas.

El porcentaje más grande de recaudación para los pescaderos proviene de la venta de merluza, que significa el 70% a 75%.

"La gente opta por otras cosas porque se da un gusto y se mima", valoró la vendedora. Y comentaron que el año pasado "fue muy tranquilo", hubo mucha gente de fue de viaje. Este año lo evalúan dentro de "una meseta".

"Salvo las señoras mayores y muy creyentes, la mayoría de la gente no tiene muy presente estas pascuas. Recién en la última semana toman conciencia y se acerca a realizar las compras. El 30% o 35% son previsores, y el resto no", concluyó Carolina.