TRELEW (ADNSUR) - El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó un panorama sobre la situación epidemiológica en Chubut, con restricciones vigentes y aumento de casos por la segunda ola de coronavirus.

“Hoy en la cordillera los casos se han estabilizado las últimas dos semanas. Los casos han ido descendiendo”, señaló tras indicar que “Comodoro está con una meseta alta pero se ha amesetado”. No obstante, sí confirmó un continuo aumento de casos en Puerto Madryn, Madryn, Trelew y Rawson.

Más allá de esta situación, valoró que la semana anterior se habían superado los 2 mil casos positivos, sin embargo, el último recuento registró 1.247 casos.

"Hubo un descenso de los casos diagnosticados. Si me preguntan si me da tranquilidad, no me da tranquilidad porque hemos notado que hay mucha gente que no concurre a la consulta, al diagnóstico, se queda en su casa y no notifican”.

Y explicó que si estas personas no notifican síntomas, y no avisan a sus contactos para que se aíslen, el virus circula. “Nosotros incentivamos a que las personas que tengan síntomas es preferible que hagan una consulta para quedarse sin saber que pasa. Una persona infectada es una fuente de contagio”.

Los encuentros sociales siguen siendo los lugares donde se la mayoría de los contagios. “Todo es a partir de eventos donde uno se relaja y pierde la capacidad de cuidado”, reconoció en diálogo con LU20.

Puratich señaló que a la fecha la terapia intensiva en los hospitales públicos se está atendiendo lo habitual y además pacientes covid pero con un sistema sanitario que “esta en condiciones de atender”, no obstante, señaló que “siempre donde estamos al borde es en la terapia intensiva de Esquel” por la amplía jurisdicción que comprende en la zona.

TRANSPORTE PÚBLICO

El titular de la cartera sanitaria indicó que los colectivos tienen protocolos que cumplirlos, a través de la Secretaría de transporte. “Es un lugar donde claramente está demostrado que es una fuente de contagio. Si sube una persona contagiada puede contagiar a más de 10 personas dentro de ese ambiente cerrado”, dijo tras destacar que durante mucho tiempo se trabajó en los protocolos para que se cumplan.

Tras el planteo de usuarios sobre ventanillas cerradas y gran cantidad de personas en las unidades, Puratich informó que hablará para que se realicen los controles como corresponde.

Y aclaró que los protocolos no han cambiado para trasladarse en el transporte público. “Lo único que ha cambiado es que antes era un 30 por ciento, después un 50 y después solo con personas sentadas”, y solo fue adecuado en ese sentido.

Por otro lado, recordó que las iglesias solo pueden realizar actividades con el 30 por ciento de la ocupación del espacio, al igual que los eventos deportivos.