COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció nuevas medidas restrictivas de cara a la segunda ola de coronavirus que ya golpea al país. Entre las medidas, se contempla el cierre de pubs, bares y restaurantes a las 23 horas.

Por su parte, el gobierno Chubut dictó este miércoles el decreto provincial que restringe la circulación nocturna y prohíbe reuniones con más de 10 personas. Según el DNU, seguirán habilitadas las escuelas en tres niveles y queda restringirá la circulación en horas de la noche, esto regirá hasta el próximo 20 de abril.

Sin embargo, en Comodoro Rivadavia el horario será más flexible para los locales gastronómicos, sí lo confirmó el titular de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la Patagonia Central, Juan Manuel Fernández, tras una reunión con las autoridades municipales para no perjudicar al sector.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro, Maximiliano Sampaoli, precisó a ADNSUR que no se podrá circular en la ciudad de lunes a jueves de 00:30 a 6:00 am, mientras que viernes, sábados y domingos

será de 1:30 a 6:00 am y habrá "media hora de tolerancia” para pub, bares y restaurantes.

Asimismo, aclaró que “las ferias al aire libre se mantienen” al igual que todas las actividades comerciales.. “Todo lo que tiene protocolo sigue como hasta ahora”, ratificó.

Sampaoli además señaló que el tope de presencia de 10 personas en los eventos, una medida que está vigente en el decreto provincial, es solo para eventos sociales y culturales que se realicen por única vez. Por lo que por el momento, no habría mayores modificaciones en estos sectores, atento a la situación epidemiológica actual.