A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Macri sorprendió con la aceptación a un pedido de El Dipy, cantante de cumbia que le había pedido una selfie tras las críticas recibidas en dicha red social por sus mensajes en contra del actual gobierno.

"Podrido me tienen diciéndome macrista, ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? Qué les pasa, ¿si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron", sostuvo en su publicación el mediático artista.

Y allí expresó: "Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri, ¿sale selfie?", indicó.

El expresidente no dudó en aceptar el pedido y le respondió: "Cuando quieras hacemos la foto".