Se tienen que operar y no hay anestesistas: el reclamo de las pacientes

Varias pacientes que hace semanas esperan por ser operadas en el Hospital Regional de Comodoro reclaman respuestas de las autoridades. "Queremos una solución", aseguraron en diálogo con ADNSUR.

El grupo de mujeres hizo público su pedido luego de varios días aguardando por someterse a a una cirugía. Revelan que "estamos prácticamente aisladas" y sin poder ver a sus hijos y familiares.

En contacto con esta agencia de noticias, una de las pacientes manifestó que hace 12 días se encuentra en el Hospital. "Estoy con una pancreatitis esperando para ser operada, todos los días me dicen que esta semana sí y nada, hace cuatro días me subieron acá y no tengo ninguna solución".

Otra de las mujeres reveló que "me dicen a último momento que no me van a operar y de repente cancelan las cirugías, hace tres días que me vienen cancelando, me preparan y encima tenemos que estar en ayunas".

Angustiada, la paciente indicó que "supuestamente a último momento los anestesistas cancelan. Yo tengo tres hijos y no los puedo ver, quiero ver a mi familia".

Una de ellas manifestó que "estoy hace 17 días, me dicen que siga esperando y acá estamos sin respuestas de nada. Queremos hacer visible este reclamo", expresó.