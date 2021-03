COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La semana pasada dos perros de Comodoro cayeron a la pileta de la planta asfáltica y sufrieron graves quemaduras en la piel. Afortunadamente, fueron rescatados y se recuperan favorablemente. Además, el lugar fue cercado para evitar futuros accidentes.

En las últimas horas, desde el grupo de Rescatistas Independientes agradecieron la colaboración de los vecinos que permitió que "Petro", el perro que había caído en la planta asfáltica y se encontraba bañado en petróleo, pudiera recuperarse. "Gracias enormes. Sin la colaboración de ustedes esto no habría sido posible, expresaron.

ADNSUR se comunicó en horas de la tarde con Magalí, la dueña de la peluquería Oh My Dog quien, junto a su esposo Pablo, quienes salvaron a ambos animales junto a un grupo de voluntarios, con quienes se encargaron de limpiarlos y curarles las quemaduras que sufrieron en la piel.

"Les pusimos `Petro`, al primero que llegó a la peluquería, y `Lito`, al segundo", el que fue hallado recién el sábado, tras permanecer en pésimo estado en inmediaciones del lugar, repleto de brea en el pelo.

"Petro está muy bien. El lunes le vamos a hacer el último baño con limpieza del oído, ya que tiene petróleo adentro. Ambos están medicados, comen y duermen mucho", debido al estrés que sufrieron luego del accidente.

"Lito nos sigue, come de todo. Pensábamos que no se iba a salvar y está muy bien", destacó Magalí en diálogo con ADNSUR. "Ayer los juntamos para ver si se reconocían pero no parecen ser amigos, más allá de que ambos están castrados", dijo, en alusión a que podrían tener familia.

Incluso, "Lito" tenía un collar (verde con puntitos de cuero marrón) por lo que no descartan que esté perdido.

Se trata de dos machos adultos. "Petro" estiman que tendrá unos cinco años y "Lito" dos o tres. En caso de no encontrar a sus dueños, los perros serán dados en adopción. Para colaborar con su tratamiento o alimento, pueden comunicarse al 2975016566.

😊 🐶🐾 Gracias a la ayuda de la comunidad de Comodoro, se recuperó "Petrolito"