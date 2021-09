Yanet Núñez junto a su esposo y sus dos hijas se quedaron con lo puesto, luego de que su casa se prendiera fuego el martes por la tarde mientras ellos no estaban. Piden ayuda de la comunidad con materiales para volver a levantar su casa

En diálogo con ADNSUR, Yanet contó que cuando se generó el incendio en su casa no había ningún integrante de la familia. “Eran alrededor de las 15:30 cuando me llamaron mis vecinos a mi trabajo porque se estaba prendiendo fuego mi casa. Por suerte no estaban mis nenas, de 13 y 15 años, que estaban en el colegio y mi marido estaba trabajando”, relató.

A continuación, indicó que los vecinos fueron quienes apagaron el fuego antes de que llegarán los Bomberos Voluntarios, pero lamentablemente “perdimos todo”, contó a este medio.

La mujer indicó que desde 2011 vivían en el lugar y que desde hace años vienen reclamando el servicio de gas. “Nos calefaccionamos con una pantalla eléctrica porque no tenemos gas. Mi nena llegaba tarde al colegio, se olvidó de desenchufarlo y se ve que se re calentó el cable, y eso produjo el incendio”, explicó.

Finalmente, reconoció que ahora “necesitan de todo” porque se quedaron con lo puesto. Por eso , pidió la ayuda de la comunidad con materiales de construcción para volver a tener una casa , pero además ropa, calzado , frazadas. “Yo se que hay mucha gente solidaria y que vamos a salir adelante”, dijo tras dejar su número de teléfono: 2974721358