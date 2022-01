En el marco de una intensa campaña de vacunación contra el coronavirus que se lleva a cabo en Comodoro Rivadavia, las autoridades sanitarias aclararon que las personas pueden elegir qué vacuna aplicarse para completar el esquema.

Las opciones son Sputnik V, Pfizer y Moderna. Y desde el ámbito de la salud aclararon que habilitaron esta posibilidad para brindar el máximo de tranquilidad. Se trata de las primeras, segundas, terceras dosis o de refuerzo.

Eloy Barría, director de Enfermería de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, afirmó la elección de la vacuna para la población se concreta siempre que exista disponibilidad en los puestos de vacunación.

“Antes no se podía elegir porque solamente vacunábamos con las dosis que teníamos. Ahora tenemos varios tipos de vacuna, y por ahí si alguien elige alguna en particular porque quiere viajar o para que se quede más tranquilo, no tenemos problemas en que elija", dijo.

El 63% de los menores de 3 a 11 años recibió la primera dosis contra el Covid en Comodoro y Rada Tilly

Y destacó - en diálogo con El Patagónico - que mientras exista disponibilidad "la gente puede vacunarse tranquilamente”.

Asimismo, Barría aclaró que se están aplicando una gran cantidad de primeras dosis: "Algunos se decidieron ahora y otros no habían podido acercarse" y además, la implementación del pase sanitario tuvo mucho que ver para que las personas se empiecen a vacunar "sobre todo los jóvenes”, manifestó.