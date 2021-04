BUENOS AIRES (ADNSUR) - El periodista Víctor Hugo Morales volvió a conducir su programa de AM750 esta semana desde el sanatorio Los Arcos, donde permanece internado hace casi un mes, luego de que días atrás fuera trasladado de la sala de terapia intensiva a una sala común.

El reconocido relator fue diagnosticado con coronavirus a mediados de marzo pasado. En aquel entonces, aseguró en su programa: "No llegué a la vacuna, siento que me ahogué en la orilla. Esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”.

Durante los primeros días continuó al frente de "La Mañana", pero tras la confirmación del caso positivo fue internado a raíz de una neumonía bilateral.

Víctor Hugo había anunciado que sería trasladado a una sala general, lo que podría implicar un rápido retorno a su hogar. "Esta es mi buena noticia, es personal, pero quería compartirla con todos ustedes porque sé del cariño", aseguró.

Su alta estaba prevista para realizarse en las próximas horas. Sin embargo, fue postergada y el propio Morales reconoció: "Tengo que hacer recuperación, mi cuerpo está devastado", señaló.