Se les voló el techo, terminaron de perder todo con la lluvia en Comodoro y necesitan ayuda

La familia Astudillo no tiene consuelo. Durante la última semana sufrieron la pérdida de gran parte de su casa en el barrio Abel Amaya. Esto se debió, en principio, al viento que azotó Comodoro Rivadavia durante el pasado fin de semana, donde corrieron ráfagas por encima de los 140 km/h en la ciudad.

El temporal ocasionó destrozos y provocó la caída de paredes y parte del techo de su casa. "Tuvimos que sacar todo lo que nos quedaba. Estábamos con los chicos cuando todo ocurrió. Mi hijo mas chico todavía permanece asustado", aseguró Ana, madre de las criaturas.

"Allí sacamos a los nenes que se fueron a la casa de una amiga y un vecino me ayudó a apagar la luz, el gas, para que no generara más problemas. Y a su vez, dieron una mano para sostener la pared, para que no sigan cayendo escombros al patio del vecino", indicó.

Lo poco que les quedó en pie, lo fueron sobrellevando con donaciones de vecinos que les ayudaron a tapar su techo. "Mi casa tenia segundo tiempo y estabamos construyendo para agrandar la casa, ya que somos una familia numerosa, para la comodidad de los nenes", aseguró la mujer.

Sin embargo, el último viernes con la lluvia que cayó en la ciudad terminaron de perder lo poco que les quedaba. "Esto es muy angustiante. A la municipalidad le pido una ayuda, un préstamo. Nosotros se lo vamos a devolver. A nadie le gusta exponerse, pero esta vez me toca hacerlo para darle un techo a mis hijos", agregó.

"En total tenemos cuatro hijos, yo estoy desempleada. Con el trabajo y el sueldo de mi marido se sostiene mi familia", explicó. Ahora amigos, familiares y conocidos están haciendo rifas para recaudar fondos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al cel: 2974191149 o través de Facebook, mediante su cuenta personal: Ana Astudillo