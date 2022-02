Se le enredó el pelo en una máquina durante una entrevista de trabajo y murió

Una joven de 21 años murió luego de que su pelo se le enredara en una máquina durante una entrevista de trabajo. La víctima, que estaba embarazada, no pudo recuperarse de las heridas.

El hecho ocurrió en Bielorrusia. El cuero cabelludo de Umida Nazarova fue arrancado por una de las máquinas industriales de la fábrica que iba a contratarla.

La joven se había postulado por un puesto en la empresa Svarmet, en Borisov, dedicada a producir alambres y electrodos para soldar. El fatal episodio ocurrió cuando estaba revisando las instalaciones.

El cabello de Nazarova se le afirmó alrededor del cuello y la joven fue “jalada” hacia el mecanismo, informó su madre Olga a East2West News. “Si no le hubieran arrancado el cuero cabelludo, habría sido estrangulada allí mismo con su propio cabello”, completó la mujer. Umida pudo ser liberada del artilugio pero nunca recuperó el conocimiento.

El Comité de Investigación de Bielorrusia dijo que el accidente se produjo cuando un empleado de la fábrica que le estaba mostrando a Nazarova cómo funciona el equipo justo se detuvo para hacer un registro.

“Cuando volvió la cabeza, vio a la mujer ya tirada en el suelo inconsciente. Su cabello estaba enredado en la máquina”, dijo el comité. A su vez, una funcionaria de la fábrica fue sentenciada por “incumplimiento de sus deberes oficiales por actitud deshonesta y negligente… causando la muerte de una persona”.

“Se llevaron dos vidas, ella tenía siete semanas de embarazo. Vieron que tenía el pelo largo, ¿por qué no le dieron algo para taparlo?”, dijo su padre, Dmitry, mientras que Olga sentenció: “Quería celebrar su boda y recoger a un nieto o nieta del hospital, no esto. Esto no es lo que quería para mi hija”.

Con información de Clarín