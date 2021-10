Luego de 30 años trabajando en el Club Náutico, este viernes de jubiló Amelia del Cármen Almonacid, mejor conocida como "Mecha", quien desempeñaba distintos tipos de tareas en la entidad.

La noticia fue dada a conocer por el Facebook oficial de la institución, la cual dedicó emotivas palabras para con "la guardiana" del club y sus socios.

"No me quieren largar, así que voy a quedarme... nunca pensé que iba a tener una jubilación, así que estoy re contenta, salió muy rápido", aseguró Mechi en diálogo con ADNSUR.

Y sumó: "Lo que más me alegra son los chicos de acá. Son mi familia. Estoy hace 30 años acá, pero siempre tuve todo en negro y no me lo querían reconocer. Esta comisión me lo hizo bien... tenía 19 años cuando empecé".

Respecto a las labores desarrolladas en Náutico Espora, destacó que trabaja de "atender a los socios, darles los platos... lo que haga falta aca estoy".

Sin embargo, y pese a su jubilación, remarcó que buscará continuar trabajando. "Tengo ganas de quedarme, a mi me gusta. Todavía ando bien, y cuando ya no, bueno".

"Desde ayer estoy llorando, y hoy me hicieron llorar... agradezco a la gente de la comisión nueva, mucho. Lo que no hicieron los demás me lo hicieron ellos, y eso me emociona más", cerró.