El incendio de un pozo petrolero en Caleta Olivia generó preocupación este viernes, luego de que las llamas tuvieran inicio en las últimas horas de la tarde.

Según pudo saber ADNSUR, el mismo se habría producido por una rotura en una palma de energía causada por el viento, y de acuerdo a las primeras informaciones afecta al pozo TP 3013 en la Batería 174 de la empresa CGC.

El mismo, destacaron, está ubicado en el Sector denominado "Tres Picos", a 25 kilómetros de la ciudad costera.

Trabajan en el lugar los bomberos de la zona mediante el uso de Cisternas, una Moto-bomba, y una Motoniveladora.

Ocurrido el hecho desde CGC emitieron un comunicado informando que en horas de la tarde "se detectó un principio de incendio sobre la traza de la línea eléctrica que alimenta al pozo TP3013".

El mismo, destacaron, "se encuentra en el área de concesión Tres Picos operada por nuestra compañía, 20 km al oeste de la Ciudad de Caleta Olivia".

"Inmediatamente luego de detectado el siniestro se activó el rol de llamadas y se puso en marcha el plan de contingencia. Se dio aviso también de la situación a las autoridades públicas provinciales y locales", remarcaron previo a informar que las causas del incendio se encuentran bajo análisis.

"Los fuertes vientos comenzaron a extender el fuego hacia el este, generando un frente activo de aproximadamente 2.5 km. Más allá de la batería TP-174 que se encuentra a 3 km al sur-oeste del fuego, y que no corre ningún riesgo de ser alcanzada, no existen instalaciones o plantas cercanas que puedan estar en peligro y complicar la situación. Tampoco hemos tenido afectación alguna de personal de la compañía o de otras personas vinculadas o no a la operación", agregaron desde la empresa.

Y cerraron: "Se están realizando los mayores esfuerzos de manera coordinada para controlar la situación lo antes posible, aunque se estima que las tareas se extenderán hasta la madrugada. Agradecemos la colaboración de todas las organizaciones, entidades y personal que se encuentran trabajando en el lugar".