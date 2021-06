En horas del mediodía de esta viernes, se desató un incendio en el entretecho de la Escuela N° 133 en Comodoro Rivadavia, en la intersección de Dorrego y Alem.

ADNSUR pudo confirmar que no había alumnos en el momento en que se inició el fuego. y el rápido accionar de Bomberos Voluntarios impidió que las llamas se propaguen. Pero ante el accidente, se suspendieron las clases del turno tarde.

Lilian Amonzabel ,supervisora técnica escolar, relató a esta agencia de noticias, que "Cuando llego ya estaban los bomberos retirándose porque habían apagado el fuego que se había iniciado en el entretecho" indicó tras señalar que se trató de "un corto circuito que se estaba extendiendo a los tirantes".

En este marco, la supervisora señaló que se trata de una instalación eléctrica "viejísima" con más de 80 años y recordó que hace un mes habían estado realizando trabajos "pero no se finalizaron" y ya se habían elevado una serie de reclamos al respecto.

"Estas son las consecuencias de los trabajos a medio hacer y sin finalizar", cuestionó tras indicar que en el horario no había alumnos en la escuela. Y afirmó que "Si esto se hubiera extendido y hubiera pasado en otro horario, no contamos con el techo de la escuela", concluyó tras reiterar que pese a los continuos pedidos "no vienen, se demoran o no finalizan las obras".