Se hizo varias cirugías porque quiere parecer un "alien" y ahora se amputará una pierna

The Black Alien, cuya identidad responde a Anthony Loffredo, es un joven francés de 33 años calificado como "trans especie" que se ha hecho cirugías en múltiples partes de su cuerpo para convertirse en un extraterrestre.

Hasta el momento, The Black Alien, ha modificado su lengua, en bífida y verde; se ha rediseñado por completo la nariz, y ha eliminado sus orejas. Afiló sus dientes, se amputó algunos dedos de su mano izquierda para convertirla en una garra, y se quitó su labio superior.

The Black Alien también cuenta con múltiples implantes bajo la piel y el cráneo, además de haberse tatuado gran parte de su cuerpo. En esta última operación, busca reemplazar una de sus piernas por una robótica para continuar con su evolución, como él mismo la llama. “Para mí es una evolución. Es mi evolución”, ha explicado a sus críticos que han cuestionado sus mutilaciones, aunque también lo considera un arte.

"Mi cuerpo ahora es la representación de cómo pienso. Soy un escultor que esculpe su arte, sólo que yo lo hago con mi propio cuerpo. Y nada más; sólo soy un hombre, alguien libre. Mi ideal de perfección se basa en sentirme bien; si tú te sientes bien, esa es la perfección”, explicó a El Sol de México en su visita a la CDMX en 2021.

La transformación de Anthony en un alíen comenzó hace al menos siete años cuando finalmente pudo salir de la casa de su madre y sentirse completamente maduro para tomar algunas decisiones extremas. “Uno no puede tomar estas decisiones a los 20 años, cuando todavía eres tan joven”, considera Anthony. “Por ejemplo, la modificación de la nariz me la hice hace dos años, aunque me la quería hacer desde hace cuatro. Cada modificación la pienso bien y la asimilo antes de llevarla a cabo”, explicó.

Sin embargo, después de tanto tiempo haciéndose modificaciones, su evolución solo ha avanzado, por el momento, un 41 por ciento.

"Sentirte como una persona trans especie puede ir desde identificarte como un perro dálmata o un elfo, hasta un serafín, un espíritu cuya apariencia es como el de un ángel, pero con tres alas", describió The Black Alien.