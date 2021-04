CAPITAL FEDERAL - En las últimas horas se filtró un chat de WhatsApp que comprometen a Horacio Cabak sugiriendo una relación "más que amistosa" con Marité de Jesús, una reconocida fotógrafa colombiana.

En un programa televisivo, Ángel de Brito amenazó con mostrar una de las conversaciones que mantuvieron, pero se limitó a decir algunas pocas palabras: “No lo voy a mostrar, solo diré que hay dos palabras que complican a Marité y Cabak. Una es de saliva, hablan de un intercambio. De saliva y de fluidos”.

Indicó que después de leer eso, a la madre de los tres hijos de Horacio Cabak no le quedaron dudas y no tardó en armarle la valija para que se fuera de la casa inmediatamente.

Este jueves, después de que su nombre quedara expuesto, la fotógrafa hizo un importante descargo en su cuenta de Instagram, donde aclaró el verdadero vínculo que mantiene con el panelista de Polémica en el bar.

“Querido público: esta plataforma ha sido una instancia de gran felicidad y proyección para mi trabajo. En ella ustedes siempre han visto mi amor: la fotografía. Con el corazón encogido, y con mi deseo de ratificar una vez más mi amistad con Horacio, escribo estas líneas para públicamente expresar mi dolor ante el exabrupto de entregarnos un rótulo que no nos corresponde: el de amantes”, expresó.

A modo de cierre, remarcó la empatía que siente hacia quienes quedaron envueltos en los rumores de infidelidad. “Mi completo entendimiento lo extiendo a quienes han sido lastimados con esta difamación. Finalmente, nuestro verdadero rótulo es y será para siempre entrañable. Somos amigos y lo seremos siempre”, sentenció.

“No voy a seguir con alguien que tiene una doble vida”

Ángel De Brito contó en su programa que la ahora exmujer de Horacio Cabak le confirmó que no quiere saber nada con recomponer la relación. “De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada, no quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos. Por eso no me voy a arreglar con Horacio”, dijo dolida.

Por otra parte, decidió hacer pública la decepción que siente por estas horas: “De ninguna manera me voy a arreglar porque tiene una doble vida y me engañó constantemente; ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro”.

Fuente: TN