Se espera viento con 19°C de máxima en Comodoro🌤

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly esperan una jornada con cielo nublada, con una temperatura de 8º C, mientras que la máxima se dará por la tarde y será de 19º C.

Además de la alta nubosidad, la jornada estará marcada por los vientos que impactarán contra la ciudad, los cuales oscilarán entre 40 y 50 Km/h según detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el jueves se pronostica que continuarán los vientos con ráfagas de 50 km/h y la temperatura máxima llegará a los 20º C. Mientras que el viernes aumentará a ráfagas a 60 km/h con 16º C de máxima.

Y para el domingo se prevé una jornada con cielo nublado, presencia de lluvias aisladas, viento y una temperatura que descenderá a los 13°C, asÍ lo indicó el SMN.