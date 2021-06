Se derrumbó un edificio en Miami: un muerto, heridos y cuatro argentinos desaparecidos

Se derrumbó un edificio en Miami ubicado entre las calles 88 y Collins Avenue, en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers.

Según indicaron los socorristas, una mujer murió y nueve personas fueron rescatadas de los escombros y trasladadas con heridas de distinta consideración a un hospital cercano, informó la agencia ANSA,.

Desde la madrugada de este jueves, trabajaban más de 80 dotaciones de bomberos que llevaban adelante una imponente operación de búsqueda y rescate. La cadena de noticias CNN agregó que las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del siniestro.

Continúan los trabajos de rescate de sobrevivientes en Surfside, fuentes de Cancillería confirmaron a LA NACION que cuatro argentinos que estaban en el lugar se encuentran desaparecidos. Según la información oficial, se trata de un cirujano, identificado como Andrés Frafascoli, su pareja y el hijo de ambos; y de una cuarta persona, también adulta, sobre la que no se tiene más datos.

Alicia Franchisena, una argentina que vive del alquiler de departamentos en Miami, reside en la zona de Surfside. En la madrugada, aseguró sentir una explosión, lo que la llevó a salir a la calle de manera inmediata.

“Yo vivo a 4 cuadras de ahí. Escuché un estruendo y no sabía qué era. Salí y empiezo a ver un montón de carros de bomberos. Cuando llego, ya estaba todo cerrado. Me dijeron que una de las torres se derrumbó parcialmente. Son 144 pisos en total y se derrumbó parcialmente. No sé cuántos son los afectados”, afirmó Franchisena, en declaraciones radiales.

“Lo peor es que sucedió en medio de la madrugada. Aún no dieron cifras oficiales de muertos y heridos, pero la verdad es que ha sido una tragedia”, argumentó la mujer.

"Esta es una zona muy buscada por los argentinos. Está muy cerca del shopping de Bal Harbour. Para que tengan una idea, hay argentinos que están buscando conocidos y familiares”, sostuvo.