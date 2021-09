Este sábado 11 de septiembre se cumplen 17 meses del asesinato de Alan Bopp, un joven que fue atacado por dos hombres con un arma blanca hasta dejarlo sin vida a sus 21 años en la ciudad de Puerto Madryn.

Cristina Ayala, su mamá y su tía Claudia Montesino hablaron en exclusiva con ADNSUR, y explicaron que anteriormente no pudieron realizar movilizaciones debido al contexto de pandemia. En relación a la flexibilización de las restricciones, decidieron programar la caravana de vehículos para este próximo domingo a las 15 horas. Convocan a todos aquellos que quieran apoyar a la familia de Alan, repartirán globos y fotos para colocar en los autos. El camino de recorrida será hasta "El indio" y luego a tribunales y fiscalía.

"La ausencia se siente, cada vez es peor, aunque uno diga que el tiempo va pasando y uno se tiene que ir olvidando, y lamentablemente no es así. Uno como madre siente esa falta que todos los días uno le daba un abrazo, un beso, que me decía "viejita te amo". Más que todo se siente en ciertas fechas como en mi cumpleaños, en su cumpleaños o de sus hermanos. El día de la madre lo voy a sentir, porque él era el que me llevaba el desayuno en la cama, una bandeja que me preparaba siempre", manifestó conmovida Cristina.

En relación a la convocatoria, la madre de Bopp expresó su deseo de que "no se olvide lo que le hicieron a Alan, de quitarle su derecho a la vida. Que lo mantengamos presente para que no vuelva a pasar. Que los jueves, los fiscales, por favor tomen conciencia. Para que ninguna madre sufra lo que yo estoy sufriendo. Nadie sabe el dolor de lo que es perder un hijo de esta manera y estar ahí presente cuando te lo arrebatan".

La Fiscalía de la ciudad portuaria informó que Nicolás Hammond y Juan Colemil fueron detenidos por el homicidio del exjugador de handball. Aún se desconoce el verdadero motivo, ya que trascendió que el asesinato derivó de una discusión.