Se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre e invitan a la comunidad a realizar su aporte

El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Salud que conduce Fabián Puratich, invita a la comunidad a participar de las actividades que se desarrollarán en las distintas localidades de la provincia con motivo de celebrarse este lunes el “Día Mundial del Donante de Sangre”, que se conmemora el 14 de junio de cada año.

La efeméride tiene por objetivo concientizar a la población respecto a la importancia que revisten las donaciones regulares de sangre, ya que sólo a través de éstas el sistema sanitario puede asegurar una provisión adecuada, segura y de calidad, que esté disponible para garantizar el acceso a la misma por parte de toda aquella persona que pueda llegar a necesitar una transfusión de sangre.

La efeméride tiene por objetivo concientizar a la población respecto a la importancia que revisten las donaciones regulares de sangre, ya que sólo a través de éstas el sistema sanitario puede asegurar una provisión adecuada, segura y de calidad, que esté disponible para garantizar el acceso a la misma por parte de toda aquella persona que pueda llegar a necesitar una transfusión de sangre.

“Donar sangre para que el mundo siga latiendo”

En tal sentido, conviene recordar que la sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública, dado que permiten salvar vidas y mejorar la salud de muchos pacientes, y es por eso que este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como lema del Día Mundial del Donante de Sangre “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”.

Así, se pretende destacar el rol central que tienen los donantes de sangre para mantener el pulso del mundo, salvando vidas con su accionar y mejorando la salud de los demás, al tiempo que se refuerza también el llamamiento para que más personas comprendan la importancia que reviste la donación, y puedan acercarse de forma periódica a los Servicios de Hemoterapia a contribuir con su aporte de sangre.

Donantes por Reposición y Donantes Voluntarios

Al respecto, la referente provincial del Plan Nacional de Sangre, Claudia Tedeschi, afirmó que “básicamente existen dos tipos de donantes de sangre: los donantes por reposición, y los donantes voluntarios”.

“Los primeros son aquellos que tienen algún amigo o familiar que requirió una transfusión, y se presentan en el Servicio de Hemoterapia con la intención de reponer las existencias de sangre que se utilizaron en ese paciente; mientras que los donantes voluntarios son aquellos que se acercan a donar sangre de forma espontánea, y sin que medie ningún pedido especial”, explicó.

Además, la referente sostuvo que “estos son los donantes que más nos interesan a nosotros, porque nos permiten tener una cierta autosuficiencia, garantizando asimismo que la provisión de sangre sea segura, y evitando que tengamos que estar solicitando nuevas donaciones a las familias de los pacientes enfermos, quienes ya de por sí se encuentran inmersos en una situación por demás estresante”.

Requisitos para la donación

Por otra parte, Tedeschi detalló que “pueden donar sangre todos los adultos de entre 18 y 65 años de edad que tengan un peso superior a 50 kilos y presenten un buen estado general de salud, no hayan padecido de fiebre ni de ninguna enfermedad durante los últimos siete días, tengan la presión arterial en los valores adecuados, no se encuentren atravesando una situación de embarazo, parto o post-operatorio, no se hayan realizado tatuajes o perforaciones durante el último año, ni hayan mantenido relaciones sexuales de riesgo en ese mismo período de tiempo”.

Además, “los donantes no pueden poseer enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, de coagulación o cánceres, ni haber tenido tampoco antecedentes de hepatitis B o C, chagas, sífilis, brucelosis o un accidente cerebrovascular, así como tampoco ser usuarios de drogas o portadores del virus VIH”, agregó.

“Entre una y otra donación de sangre debe haber pasado un plazo mínimo de ocho semanas, y es preferible que no se realicen más de cuatro donaciones al año”, aclaró la especialista, añadiendo que “lo que se extrae es un total de 450 mililitros de sangre del donante y todo el proceso no dura más de 15 o 20 minutos”.

Importancia de la donación

“Donar sangre es un acto de amor que nos permite seguir trabajando día a día en pos de la salud de cada chubutense, y es por eso que invitamos a toda la población que esté en condiciones de donar a que se acerquen a los Servicios de Hemoterapia de cada hospital a realizar su aporte, en el horario de 8 a 10:30 y de 14 a 16 para efectuar su donación”, concluyó Claudia Tedeschi.

Actividades programadas

Con esto en mente, desde el Ministerio de Salud del Chubut se han proyectado numerosas actividades a realizar en los distintos establecimientos sanitarios de la provincia, entre las cuales se destacan, por ejemplo, diversas colectas de sangre, iluminación de monumentos y edificios gubernamentales en rojo, publicación de gacetillas de prensa, entrevistas radiales y televisivas, colocación de pancartas y pasacalles, reconocimientos públicos a aquellos donantes que más veces se han acercado a realizar su aporte, o que llevan más años haciéndolo, y otras iniciativas acordes a la importancia de la fecha.