Mariana Ditzel tiene 30 años, es de Comodoro Rivadavia y se encuentra internada en Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón. Está primera en la lista de espera a nivel nacional debido a la urgencia de su cuadro. Sufre de miocardiopatía dilatada no compactada.

La llegada de un medicamento desde Canadá - que se encuentra discontinuado en Argentina - que le permitir llevar de mejor forma la espera de un corazón, generó un alivio en sus familiares y amigos. Si bien estaba previsto que llegue el miércoles, allegados contaron a ADNSUR que llegaría mañana viernes a última hora.

Afirmaron que más allá de la llegada del medicamento, sigue siendo urgente el trasplante porque hace mucho tiempo está conectada a una máquina ECMO que cumple con la tarea de oxigenación. "No hay nadie en la Argentina que esté en está situación y por eso, es primera en emergencia nacional”, contó su marido días atrás.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea o ECMO, por sus siglas en inglés, es un equipo de ventilación mecánica que permite realizar la función respiratoria y limpiar la sangre, mientras que los pulmones pueden permanecer menos activos.

Este jueves pasado el mediodía, la familia de la joven pidió cadenas de oraciones y brindaron detalles del parte médico: "La situación de Marianita está más delicada, hay coágulos en el pulmón derecho que drenan y aparecen de nuevo", indicaron.

Y precisaron que la infección sigue, no la pudieron controlar pero es una bacteria sensible, agregaron más medicamento para eso y también es preocupante porque que está sin anticoagulante. "En estas condiciones hoy no puede recibir un órgano por la infección, sería muy riesgoso. Los coágulos son controlables. Hay que controlar la infección para volver a estar en condiciones de que reciba un órgano.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

"Necesitamos del amor de todos ustedes, oraciones, buenas energías para ella", manifestaron.