Este jueves pasadas las 17.30, cuando muchos se encontraban en el regreso a sus casas y en plena hora pico, la aplicación Cuidar comenzó a tener fallas. Muchos usuarios no pudieron mostrar sus datos al momento de ingresar a los distintos transportes públicos del AMBA.

En las principales estaciones de trenes y subtes, se observaba a varios pasajeros saltar los molinetes ya que no había controles por parte de la Policía ni de ningún tipo de fuerza de seguridad.

La falla en la aplicación del celular sólo mostraba el nombre y apellido, la fecha del autodiagnóstico y cuándo vence.

Las redes sociales, en especial Twitter, reflejaron los problemas que tenía la app. "Justo en el horario pico, cuando la gente usa el transporte público para regresar a sus casas, se cae la App Cuidar y la gente no puede presentar su certificado", comentaba un usuario.

"Chequeen su permiso de circulación en la APP Cuidar. Porque no sé si venció o qué pero me comí el garrón viajando que no estaba hecho", pedía Julieta también con un mensaje en Twitter.

Ya pasadas las 18 horas, el sistema se restableció y la aplicación volvió a mostrar los datos formales de los trabajadores esenciales.