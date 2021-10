Este lunes en Comodoro Rivadavia aún hay barrios sin servicio de luz por el temporal de vientos intensos. El servicio de agua aún no se encuentra normalizado y a eso se suma, que cuatro casas se cayeron, además de más de 160 voladuras de techos.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque reconoció que el temporal de viento dejó “muchas complicaciones” en la ciudad petrolera, a partir de la voladura de techos y roturas de árboles, “pero sobre todo, muchísimos postes caídos que todavía no permiten que tengamos energía en todos los puntos de la ciudad”.

En este marco, denunció y repudió un hecho “muy grave” que ocurrió en pleno temporal en predio de viviendas Trabajadores del Sur en kilómetro 4. Donde delincuentes serrucharon siete postes para perpetrar el robo. “Se han robado cerca de mil metros de cables que dificulta la llegada del servicio. Están haciendo un bypass para acelerar la llegada de la luz”, dijo tras cuestionar que estás “son las cosas que hay que repudiar y denunciar porque le joden la vida a mucha gente en la ciudad”.

“Una vergüenza, una barbaridad y son las cosas que también suceden en Comodoro y que debemos denunciar”, afirmó en diálogo con ADNSUR, tras destacar que la SCPL ya resolvió más de 400 intervenciones y hay 550 por resolver.

Por otro lado, señaló que por estas horas se encuentra recorriendo la ciudad y visitando familias damnificadas con el fin de brindar asistencia. “Hay cuatro viviendas completas que se han caído”, dijo y más de 160 familias a las que se les volaron los techos de sus casas.

Con respecto a la suspensión de clases, Luque indicó que se reportaron roturas de vidrios y problemas en techos de dos establecimientos. Hay “cuatro o cinco escuelas con problemas”, pero aclaró que básicamente la suspensión de clases es para evitar la circulación por la ciudad, porque “hoy va a ser un día que va a soplar el viento bastante fuerte".

“No imaginamos tener ráfagas de 150 por hora de forma constante. no me acuerdo haber vivido una jornada como la de ayer, con mucho peligro y temor. Pero gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas”, finalizó tras recomendar a la población no transitar la ciudad en caso de no ser urgente.