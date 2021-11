En un claro mensaje de descargo ante un meme que se viralizó en la ciudad de Caleta Olivia, una mujer se expresó ante el bullying recibido en redes sociales y dejó un mensaje de conciencia.

"A lo mejor lo hacen porque ven que soy una mujer fuerte, decidida, que se ha animado a mostrar su cuerpo obeso, celulítico, con estrías. Me animé a usar minis, escotes, balar salsa arriba de un escenario", sostuvo quien aseguró que las burlas vienen por sus grandes bustos.

Por ese motivo, señaló: "a lo mejor hablan del tamaño de mis tetas, que es mas interesante que hablar de otras cosas, como que fui profesora de música, empleada doméstica, que trabaje muchas horas y que traté de estudiar y capacitarme siempre". Y agregó: "Críe dos hijos sola y no reclame ni apellido ni cuota alimentaria para hacerlo y quizás eso no se me perdone".

Sin embargo, remarcó que "yo me he animado a todo en esta ciudad, de forma pública. Mañana voy a levantarme y trabajar muchas horas, como lo hice siempre. Y voy a seguir metiéndome en lugares donde los hombres reclaman que solo puede haber puestos para ellos. Voy a seguir viviendo mi vida con completa libertad", sentenció

