Tal como anticipó ADNSUR la semana pasada, se aguardaban los resultados de las muestras enviadas el Instituto Malbrán por un caso sospechoso de la variante Delta en Comodoro Rivadavia, los cuales se conocieron en las últimas horas dieron negativo.

Se trata de muestras de un viajero de Comodoro que llegó de un viaje por Estados Unidos y México, quien dio positivo de Covid durante su etapa de aislamiento. Si bien cumplió con protocolo y aislamiento "el último día de control dio PCR Positivo", había explicado Emilia Villibar, médica infectóloga del Área Programática Sur.

"Esa muestra fue enviada para secuenciar al Instituto Malbrán y los resultados tardan entre 14 y 21 días”, dijo Villibar el pasado 11 de agosto. Y ante la pregunta de si es correcto denominar a ese caso como sospechoso de la variante Delta en la ciudad, la doctora respondió que “sí, con el antecedente de viaje al exterior sí, eso es lo que estamos buscando”.

Al respecto, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich confirmó que "Ayer (miércoles) recibimos el informe del Instituto Malbrán de muestras enviadas y en nuestra provincia aún no hay detección de la variante Delta". Y explicó que ninguna de las muestras enviadas ha dado positivo para esta variante, incluyendo la del caso sospechoso en Comodoro.

Asimismo, Puratich manifestó - a Radio 3 Cadena Patagonia - que "Si están las otras variantes que ya estaban, pero esto no implica que no llegue, es muy probable que se puedan empezar a detectar la variante como en otras provincias, pero no sabemos en cuánto tiempo llegará".