Se agravó el alerta por lluvias en Comodoro: podrían caer hasta 40 mm

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este domingo en toda la zona de Escalante por "lluvias de variada intensidad", previéndose valores de precipitación acumulada de hasta 40 mm.

De esta manera, se acentúa el pronóstico anunciado durante las últimas horas, cuando se anticipaba un alerta amarillo para la región.

Según precisaron desde el SMN, el área se verá afectada por fuertes lluvias, y estará acompañada por vientos del sector este, con intensidades de unos 30 Km/h con ráfagas que podrían superar los 50 Km/h.

Ante este pronóstico, desde el municipio empezaron a desarrollar acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad, como limpieza de pluviales, recolección de poda y voluminosos.

A fin de evitar inconvenientes ante el alerta meteorológico que rige para este fin de semana, se solicita además que la población no circule si no es necesario y no saque la basura para evitar que el agua arrastre y tape los pluviales.

Ante cualquier emergencia los vecinos podrán dirigirse a las Asociaciones Vecinales de su barrio o comunicarse al 103 (Defensa Civil).