Ante los reclamos de profesionales del equipo de Salud Mental del hospital Regional, por falta de recurso humano y espacios adecuados para la atención, desde Provincia se informó que el lunes 2 de mayo se incorporará un profesional psiquiatra y se espera cubrir un segundo cargo de esa especialidad, mientras se trabaja para crear 8 camas adicionales de internación en el Hospital Alvear.

Sobre la demanda creciente de adolescentes, dijo que se debe trabajar en red en los barrios y advirtió que “hace dos años que los psiquiatras no trabajan en el primer nivel de atención”, al plantear que la demanda no atendida ese ámbito es la que termina explotando en las guardias.

“Venimos trabajando con la temática, desde hace tiempo”, afirmó Miriam Monasterolo, quien hasta comienzos de año se desempeñó como directora del Área Programática y actualmente es la directora general de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad del Ministerio de Salud de Chubut.

“Es cierto que hubo tres bajas de psiquiatras, dos por renuncias y una por capacitación en el exterior que termina en diciembre, por lo que el 2 de mayo se estará incorporando una profesional y estamos a la espera de algún otro currículum –dijo la funcionaria, en Actualidad 2.0-. No es por falta de disponibilidad financiera o negativa del Ministerio, sino porque no hay profesionales dispuestos a incorporarse al servicio”

Monasterolo refirió que en toda la provincia falta recurso humano, pero se va respondiendo en función de las urgencias en cada sector, ya que “no se pueden incorporar 100 personas de golpe”. Sin embargo, consideró que el equipo de psiquiatras contará con 8 profesionales y se sigue a la búsqueda de al menos uno más, al tiempo que planteó que el servicio debe reorganizarse para optimizar el recurso, que cuenta con alrededor de 70 profesionales de distintas disciplinas.

Infraestructura

Ante el reclamo de la falta de camas para internación, la directora provincial afirmó que el Hospital Regional cuenta con 18 camas para Salud Mental, mientras que Clínica Médica tiene 22. “En otros hospitales de la provincia se interna por cuidados progresivos, es decir que todas las habitaciones están disponibles para cualquier tipo de patología, si bien hay espacios adecuados para Salud Mental y la nueva ley plantea que uno tiene que internarse en lugares polivalentes, es decir integrados con otras disciplinas, algo que se hace en toda la provincia”.

No obstante, aclaró que se está trabajando para sumar 8 camas de internación para este servicio específico en el hospital Alvear, para lo cual se está seleccionando el personal, para la atención de pacientes agudos.

Sobre la infraestructura, también valoró que en breve se podrá contar con un edifico propio para el Centro.

Demanda de adolescentes

Ante el aumento de la demanda de atención por parte de adolescentes y jóvenes, de 15 a 18 años, Monasterolo afirmó que la estrategia de trabajo con adolescentes se debe realizar con redes, tanto barriales como escolares, articulados con trabajadores comunitarios de salud.

“Para esto fortalecemos no sólo el centro de atención de adolescentes con el que cuenta el area Externa, sino también el resto de las áreas –puntualizó-. En la medida que los profesionales se circunscriben a trabajar en el hospital y no salen a la comunidad, es difícil, porque la demanda en la guardia es la demanda insatisfecha en los barrios. Hace dos años que los psiquiatras no trabajan en el primer nivel de atención”.

Al ser consultada por qué se da esa situación, respondió: “Hay un poco de todo. Algunos profesionales eligen el servicio de internación y agudos y otros que se ven sobre demandados en el Area Externa, entonces priorizan volver al hospital para reducir la cantidad de horas”.

En igual sentido, añadió: “Hoy los siete profesionales cobran una cantidad de horas guardia como si trabajaran 13 horas y si fuera así, no tendríamos tanta demanda insatisfecha externa. Lo que hay que repensar son los modos de intervenir en esta situación. Cuando hay escasez de recurso y sobre demanda, hay que trabajar integralmente, atendiendo a la misma población en distintos servicios. Hay tratamientos muy largos, como los psicológicos y seguimos trabajando como si fueran consultorios privados, de a un paciente por 40 minutos y esto hace muy difícil poder responder a la demanda creciente”.

Si bien dijo no desconocer que algunos tratamientos requieren más tiempo, afirmó que se debe trabajar para priorizar la atención de urgencia y abordar, con equipos integrados, estrategias de atención grupal, además de avanzar en la externación de pacientes que estén en condiciones de integrarse a sus redes familiares u otras de contención.