A fines de 2019 se sancionó la “Ley de Talles” (Ley N° 27.521) y en junio de este año a través del decreto 375/2021, se reglamentó, lo que dio inicio al estudio antropométrico para establecer que la totalidad de la indumentaria deberá ser fabricada, confeccionada, comercializada e importada de conformidad con el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI).

Para desarrollar el sistema de talles se deben medir los cuerpos en todo el territorio nacional, es una tarea que desarrolla el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Para lograr esa tabla de talles se está llevando a cabo un estudio antropométrico, a fin de 2021 o inicios de 2022 se culminarán las tablas y ahí se termina la reglamentación, A partir de ese momento la ley va a poder entrar en aplicación” explicó Fabiola Arballo, diseñadora de indumentaria e integrante del Equipo Técnico del INTI.

¿QUÉ ES UN ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO?

Es un análisis de medidas corporales que se hace con un escáner antropométrico que es 3D y mide el cuerpo humano. El objetivo es medir 15 mil cuerpos, a partir de los 12 años, y de distintos géneros. Son dos escáner los que recorren Argentina y tienen 280 días para culmina el estudio. “El primer scanner llegó al país en 2016, el segundo este año, por lo cual se presupone que ir más rápido” indicó Arballo.

El escáner es similar a un probador de ropa, las personas ingresan solo con ropa interior y en 30 segundos se toman 70 medidas, aunque el escáner puede tomar 400. Luego se llena una ficha con datos necesarios para el INTI, pero sin datos personales. Hoy están midiendo en el Centro Cultural Kirchner, luego un scanner se traslada a Morón y otro a San Juan.

“La Patagonia es la única región que aún no fue medida, por la densidad poblacional deberían medir en dos ciudades”, definió Abello, desde el INTI Sede Trelew.

Una vez culminado el estudio antropométrico las tablas se distribuyen en el país, deberán exponerse en los locales comerciales. “Lo que propone la ley es que vos encuentres tu talle en cualquier lugar, que el talle respete las medidas, si tenes talle 50, que sea así en todas las marcas, este en el lugar del país donde estés” reveló la diseñadora.

DENUNCIAS

Hoy se pueden realizar denuncias por falta de trato digno en los locales comerciales. “me parece vergonzoso que una ley nos tenga que decir que tratemos de forma digna a las personas, pero la ley lo propone y lo sanciona en el caso que no lo cumpla” indica Fabiola Arballo. Si bien la Ley de Talles aún no está en vigencia, sí se puede denunciar por el mismo hecho desde la Ley de Defensa del Consumidor que ya rige en el país y en Comodoro.

Desde el área de Defensa del Consumidor del municipio informaron que si no se recibe un trato digno en algún local comercial se debe pedir el libro de quejas en el local, exponer la situación allí, hacer una copia o tomar una foto de la hoja y con ello realizar una denuncia en las oficinas o en la web http://defensadelconsumidor.vivamoscomodoro.gob.ar/.

Además, indican que están a disposición los teléfonos para consultas y/o reclamos: 4465474 o 4068992, además del correo electrónico defensadelconsumidor@comodoro.gov.ar y el Whatsapp para denunciar a comercios que no exhiban los precios de los productos; no poseen posnet o cobran recargo por pago con débito, algo que no está permitido por ley. El mismo es 2974757288.

Asimismo, la oficina está abierta para atención al público por terminación de DNI, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.