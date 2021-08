Roko, el perro que rescataron del mar en Comodoro busca una familia que lo adopte

En horas de la tarde del martes, un perro estaba por ahogarse en el mar en la zona del paseo costero de Comodoro Rivadavia. Se encontraba lejos del muro costero y desde bomberos solicitaron colaboración a Prefectura. Afortunadamente, dos hombres que pasaban por el lugar -uno de ellos guardavidas - sin dudarlo se metieron al mar con la ayuda de escaleras y sogas, lograron salvar al animal y trasladarlo a una veterinaria para ser atendida.

Si bien ayer se solicitaba ayuda para cubrir los costos de su internación, aparecieron sus dueños para contar lo sucedido. A través de Facebook, Pao Oliva realizó un posteo para contar lo que pasó con Rocko. En primer lugar agradeció a Fer Barros y Pablo Grane, quienes le salvaron la vida del animal: "Sinceramente sin ellos dos no se habría salvado. Arriesgaron su vida por un bello animal, sepan que cada buena acción tiene recompensa y ustedes dos merecen todo lo bueno del mundo", afirmó.

Asimismo, a través del Facebook del grupo de mascoteros, explicó que se comunicó la familia dueña del perro, quienes relataron que por cuidarlo para que no lo lastime otro perro lo dejaron a cuidado de otra persona y el perro salió del portón y se perdió. "Los dueños lo buscaron hasta que el nene tuvo que ir al colegio (momentos después mis amigas y yo lo vimos en el mar)", indicó Pao.

Asimismo, confirmó que los dueños ya fueron a la veterinaria y están al tanto de su salud. "Roko la está peleando, sigue con hipotermia y solo hay que esperar", manifestó. Mientras aclaró que se juntará todo el dinero que aportaron los vecinos de Comodoro para cubrir cada gasto y si sobra va a quedar a favor de alguna mascota rescatada que lo necesite..

Pero lamentablemente Roko está en adopción responsable "Si hay alguien que quiera cuidarlo si es que se salva. La familia no tiene el espacio suficiente en este momento. La señora me explicó que antes que se lastime si hay alguna familia que pueda brindarle un lugar ellos lo dan en adopción", dijo Pao, y aclaró que "Los dueños si lo quieren pero por falta de espacio (por problemas personales de la familia) no tienen espacio suficiente para tenerlo. está muy bien cuidado y es bueno con los niño", puntualizó.