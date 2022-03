Rocas Coloradas: un escenario natural que suma visitas cada año

“El trabajo que se hace es de prevención, sobre todos los impactos negativos que se pueden generar en el área por el acercamiento de las personas”, explica Carla Montet Seguro, uno de los preventores de este área natural junto a Gustavo Giménez, Dasha Gregorak y Agustín Ruiz.

“Este verano tuvimos más visitantes que el año pasado, se reparó un camino y estas últimas semanas hubo más movimiento de gente, justamente porque se reparó el camino”, agregó Gustavo Giménez.

“Nosotros nos acercamos a las personas, para poder darle las recomendaciones de cómo disfrutar Rocas Coloradas. Esas recomendaciones son muy importantes como por ejemplo, no llevarse fósiles de la zona, es muy importante preservarlos, después que no se puede hacer fuego en la zona terrestre, solo en la zona de costa y se tienen que llevar la leña, no se pueden sacar matas o árboles para hacer fuego, tampoco se pueden llevar mascotas”, agrega Agustín Ruiz.

“Por el momento no podemos hacer multas, no tenemos autorización para ello, pero hacemos prevención. Hay gente que desconoce totalmente cómo se cuida un área protegida, porque es un lugar nuevo”, señala Carla.

ACTIVIDADES EN ROCAS COLORADAS

“La mayoría de las personas van a zona de playa con la familia, otras van al Pico Salamanca a hacer trekking y también mucha gente en bicicleta o caminando”, enumera Gustavo, y Agustín agrega que "el visitante diario va a conocer Laguna Roja y el Bosque Petrificado, que se puede acceder por la ruta provincial 1, que es un desvío y se puede llegar”.

Los preventores recorren toda la zona, en distintos horarios, pero durante toda la jornada.

“La gente no sabe ubicar la entrada al bosque petrificado, entonces les indicamos los lugares, tipo un guía turístico, la gente tampoco sabe dónde empieza o termina el área, porque es muy grande”, menciona Carla.

“No podemos tener un conteo real de la cantidad de gente que acudió al lugar, pero tenemos una estimación de 1500 personas este verano”, agregó.

VISITAS GUÍADAS

“Salimos con Comodoro Turismo a hacer visitas, por la zona, la gente se puede anotar en los concursos en redes sociales”, apuntó Dasha Gregorak y aclaró que en la zona hay señal de celular, en el Mirador la Tómbola que está cerca del Pico Salamanca.

“Durante este año seguiremos trabajando, la actividad es todo el año, con menos frecuencia de gente, pero todos los días va gente a pescar a recorrer, sobre todo con la lluvia ayudamos a la gente que por ahí se queda o tiene problemas para salir”

Los recorridos que realizan los preventores se dan entre las 10 a 20hs.

Durante el verano realizaron visitas guiadas con turistas de Portugal, Venezuela y de distintas provincias de Argentina.