Desde julio pasado, Argentina implementó la vigencia del DNI para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas. Ese mismo mes, en Chubut se comenzó a realizar el trámite para quienes nacieron en la provincia.

"Se considera como personas ‘no binarias’ a quienes no se identifican con el género masculino o femenino y se autoperciben diferentes. En consecuencia, no se identifican con la M (masculino) o la F (femenina) y entonces se adopta la nomenclatura X para identificarlos”, explicó en su momento Patricia Moyano, directora provincial de Registros Civiles

Tras un mes de espera, Roberto Vera, de 32 años recibió el 21 de octubre su DNI no binario y así se convirtió en ser el primer comodenrese en recibirlo y el segundo en Chubut.

“Era algo que me estaba picando ya hace tiempo, pero como no existía ninguna ley ni nada era imposible de cambiar” , contó el artista conocido en el ámbito del teatro y la danza, quien se define a si mismo como “queer”.

Sobre la decisión de no definirse ni como hombre ni como mujer, Roberto explicó a Crónica. “En ningún momento me identificaba totalmente con ser un hombre masculino ni tampoco muy femenino. Esta ambigüedad que pude percibir en mí fue lo que me llevó a decir que soy una persona no binaria”.

La pandemia llevó a que debiera suspender sus estudios en el profesorado en danza contemporánea y arte dramático en el Instituto Patagónico de las Artes (IUPA) en Gral. Roca, Río Negro. Sin embargo, piensa retomarlos próximamente.

El comodorense reconoce tras la entrega de su DNI No binario que la “diversidad me felicitó y se puso contento por mí , y yo estoy re contento igual”. No obstante, se manifestó preocupado por las barreras que podría encontrarse al tener que aclarar una X al momento de solicitar un puesto de trabajo o querer viajar al exterior.

“No toda la gente tiene la mentalidad abierta o no tiene la información suficiente”, reconoció, sin embargo, valoró que esta posibilidad en Argentina “abre el abanico para que otras personas y en otros países se replanteen que hay personas que no se sienten cómodos con esta dualidad”.

¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA PERSONA QUEER?

Cuando se habla de queer, se trata de personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema binario varón/mujer. Este término se refiere a la teoría que rechaza categorías estancas respecto de la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera.

El término queer hace referencia a todas aquellas personas que sienten, viven y se identifican no por su género o su orientación sexual. Como movimiento teórico y político, promueve vernos y relacionarnos como personas y no sólo bajo las categorías de varón, mujer, heterosexual, homosexual, transgénero y bisexual, entre otras, que de alguna manera limitan la expresión de la diversidad sexual.

En este sentido, lo queer plantea el derecho de todas las personas a la autodeterminación de sus propias vidas y a ser felices, según publica el gobierno nacional en su página oficial.